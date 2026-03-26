Neuanfang beim SV Neresheim: "Es werden keine Spieler bezahlt"

– Foto: Jacqueline Jäger

Es war eine Zäsur, die den SV Neresheim tief traf. Als der SVN im August 2025 seine Mannschaft aus finanziellen und strukturellen Gründen vom Spielbetrieb abmeldete, blieb eine schmerzhafte Lücke. Doch die Stille auf dem Platz wurde für eine produktive Inventur genutzt. Unter der neuen Führung kehrt der Verein zur Saison 2026/2027 zurück – bescheidener, lokaler und ehrlicher. Im FuPa-Interview geht Abteilungsleiter Andreas Feliciani auf die Zukunft des früheren Landesligisten ein.

Andreas Feliciani: Wir setzen verstärkt auf Neresheimer Spieler. Auf die Gemeinschaft und Jugend. Es soll Spaß machen in Neresheim zu spielen. Es werden keine Spieler bezahlt.

FuPa: Wie sicher ist das wirtschaftliche Fundament für die Saison 2026/2027, um einen erneuten Rückzug aus finanziellen Gründen wie im Jahr 2025 strukturell auszuschließen?

Andreas Feliciani: Weil wir von Beginn an Planungssicherheit haben wollten, haben wir uns von Gespräch zu Gespräch mit Spielern, Stück für Stück rangetastet und damit geprüft, ob überhaupt Interesse bei den Spielern vorhanden ist, beim SVN zu spielen, oder ob wir es gleich bleiben lassen können. Deshalb haben wir bereits sehr früh mit Gesprächen begonnen und uns die Zusagen eingeholt.

FuPa: Warum haben Sie sich dazu entschieden, den Trainer und den Kader bereits mehrere Monate vor dem eigentlichen Saisonstart fest zu verpflichten, und wie binden Sie diese Akteure in der Zwischenzeit an den Verein?

FuPa: In welcher Spielklasse wird der SV Neresheim nach dem einjährigen Aussetzen des Spielbetriebs im Sommer 2026 offiziell eingestuft, und gab es hierzu bereits Abstimmungen mit dem Fußballbezirk Ostwürttemberg?

Andreas Feliciani: Wir werden in der Kreisliga B starten müssen. Wir nehmen aktuell auch an der WFV-Clubberatung teil. Dadurch bestand bereits Kontakt, sodass dies frühzeitig geklärt werden konnte. Und somit wurde auch der Fußballbezirk Ostwürttemberg bereits informiert.

FuPa: Welche Lehren hat die Vereinsführung aus den personellen Engpässen der Vergangenheit gezogen, und wie unterscheidet sich die aktuelle Kaderzusammenstellung von der der letzten Jahre?

Andreas Feliciani: Es gab personelle Änderungen in der Vereinsführung. Wir gehen einen anderen Weg als seither. Wir setzen auf Jugendarbeit und wie bereits erwähnt, bei den Aktiven mit dem Fokus auf Neresheimer Spieler. Unsere Jugendspieler sollen eine Perspektive erhalten, um zukünftig bei der aktiven Mannschaft spielen zu können. Natürlich ist aber auch jeder auswärtige Spieler herzlichst willkommen, das wird nicht ausgeschlossen. Jeder, der Lust hat beim SVN zu spielen, bekommt eine Chance.

FuPa: Wer ist der neue Trainer, und welche spezifische Philosophie bringt er mit, um den Verein nach der sportlichen Zwangspause wieder in der Erfolgsspur zu etablieren?

Andreas Feliciani: Der neue Trainer ist Arianit Gashi. Er ist auch Neresheimer und hatte mit dem ASV bereits Erfahrung mit einem Neuaufbau einer Mannschaft. Und hat sie in die Kreisliga A geführt. Unsere gemeinsamen Vorstellungen passen. Es hat vom ersten Gespräch an gepasst.

FuPa: Besteht der neue Kader primär aus Rückkehrern, die den Verein 2025 verlassen mussten, oder setzen Sie für den Neustart auf ein komplett neues Teamgefüge ohne Altlasten?

Andreas Feliciani: Nein, der Kader besteht nicht primär aus Rückkehrern. Es wird eine komplett neue Mannschaft sein.

FuPa: Wie wurde diese Saison ohne aktiven Spielbetrieb in der Bezirksliga genutzt, um die internen Vereinsstrukturen und die Jugendarbeit für die Zukunft wetterfest zu machen?

Andreas Feliciani: Im November bin ich als 1. Abteilungsleiter und Alexander Smuk als 2. Abteilungsleiter gewählt worden. Wie bereits erwähnt, haben wir dann sofort die Arbeit aufgenommen und Gespräche geführt. Die Jugendarbeit war nie unterbrochen und funktioniert weiterhin. Hier ein großes Dankeschön an alle Trainer und Mitwirkenden, die in so einer ungewissen Zeit die Stellung gehalten haben und fokussiert weiter die Jugend voran getrieben haben. Mit Daniel Hochstatter wurde ebenfalls im November letzten Jahres ein neuer Jugendleiter gewählt. Er bringt hier nun zusätzlich einen positiven frischen Wind rein.

FuPa: Mit welcher Strategie wollen Sie das verloren gegangene Vertrauen der Fans und der lokalen Sponsoren in Neresheim zurückgewinnen, nachdem die Mannschaft 2025 so kurzfristig abgemeldet wurde?

Andreas Feliciani: Gemeinschaft stärken – Jugend fördern – Neresheim bewegen: Unsere Vision ist es, den SV Neresheim als starke Gemeinschaft nachhaltig zu gestalten, in der Fußball Begeisterung entfacht und Identifikation für den Verein stiftet.

FuPa: Ist der Aufstieg in die Bezirksliga oder gar eine Rückkehr in die Landesliga das erklärte Ziel, oder steht zunächst eine langfristige Konsolidierung in einer tieferen Klasse im Fokus?

Andreas Feliciani: Das Ziel ist erstmal ganz allein der Neustart 2026/2027. Wir müssen das ganze langsam aber sicher angehen. Wir wollen hier bei Trainer und Mannschaft komplett den Druck rausnehmen. Uns ist bewusst, dass es zu Beginn auch holprig werden kann.

FuPa: Wie sieht der Fahrplan für die Mannschaft bis zum ersten Pflichtspiel im Sommer 2026 aus – sind bereits Testspiele oder Turniere geplant, um das neue Team einzuspielen?

Andreas Feliciani: “Ari” hat schon einige Testspiele ausgemacht. Wir wissen, dass sich die neue Mannschaft erst kennenlernen und einspielen muss. Da ist er schon ordentlich dabei zu planen.