Paukenschlag: SV Neresheim zieht sich aus der Bezirksliga zurück

Rücktritt nach sportlich starkem Jahr

Der Schritt kommt sportlich zur Unzeit. Noch in der abgelaufenen Saison 2024/25 spielte der SV Neresheim um den Aufstieg in die Landesliga mit, wurde Vizemeister der Bezirksliga Ostwürttemberg und scheiterte nur knapp in der Relegation. Auf dem Platz zeigte sich die Mannschaft recht stark und geschlossen in der vergangenen Saison – doch hinter den Kulissen brodelte es offenbar bereits seit geraumer Zeit. Der Verein absolvierte nun in der Vorbereitung auf die neue Runde bislang kein einziges Testspiel, Gerüchte machten die Runde. Nun ist es offiziell: Der SV Neresheim tritt nicht mehr an. Die Gründe seien wohl finanzielle und personelle Probleme.