Neuanfang beim SV Essenbach

Nach einem Vierteljahrhundert auf Kreis- oder Bezirksebene ist der SV Essenbach mit dem direkten Abstieg nach der Saison 2023/24 wieder in der A-Klasse angekommen. Sehr viele Leistungsträger haben in den vergangenen Jahren ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Diese Abgänge konnte man nicht kompensieren, da in der Phase auch aus der Jugend weniger Spieler nachgerückt sind. Auch nach dieser Saison gab es erneut viele Verluste im Kader um Kapitän Cornelius Schraml und Keeper Michael Hanglberger.









Der ehemalige Essenbacher Torjäger Alfons Wenninger übernimmt das Traineramt und wird von Martin Königer als Co-Trainer unterstützt. Trotz der vielen Abgänge ist es Wenninger geglückt, eine gewisse Euphorie zu verbreiten und der neue Übungsleiter kann daher viele Spieler im Training begrüßen. Nun gilt es mit viel Fleiß, Zusammenhalt und Ehrgeiz eine Mannschaft zu formen und eine stabile Saison zu spielen. Das wäre eine sehr gute Basis für die kommenden Jahre, da man auf eine bestens besetzte Jugend blickt, in der man jede Jahrgangsstufe eigenständig stellen kann. Nach einer frustrierenden Runde, in der Essenbach in der Kreisklasse Landshut nur zwölf Zähler auf die Habenseite brachte und somit als Tabellenvorletzter in den sauren Abstiegsapfel beißen musste, geht es Kloos, Scheibl, Hundhammer & Co. darum, in der A-Klasse wieder vermehrt Erfolgserlebnisse zu feiern. Ein konkretes Saisonziel haben die Blau-Weißen für die anstehende Spielzeit in der A-Klasse Landshut nicht ausgegeben.