Nettetal zeigt seine Reife gegen Ratingen Gegen den Aufstiegsaspiranten Ratingen 04/19 spielt Union Nettetal beim 1:1 auf Augenhöhe und hat sogar Chancen, die Partie zu gewinnen. Für Trainer Andreas Schwan ein Zeichen für die gute Entwicklung. Zwei Szenen sorgen für Diskussionen.

Trainer Andreas Schwan ärgerte sich nach Spielende unter anderem über eine Szene aus der 24. Minute: Stürmer Ahmetilhan Yavuz zog in den Strafraum der Gäste hinein, wurde von Mike Koenders anschließend von hinten an der Hacke getroffen und dadurch zu Fall gebracht. Statt Elfmeter für Nettetal gab Schiedsrichter Kristijan Rajkovski Nettetals Stürmer die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe. Zwar sah sich Rajkovski die Szene nach Spielende in der Kabine auf Video an, für ihn allerdings zu wenig für einen Strafstoß. Zuvor verpasste Peer Winkens in der 21. Minute nach Zuspiel von Drilon Istrefi das Tor nur knapp. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs hatten Maximilian Köhler (32.) sowie Markus Keppeler (35.) gute Möglichkeiten die Nettetaler in Front zu bringen.

Der zweite Durchgang war gerade gestartet, da brachte Leonard Lekaj Nettetal in der 48. Minute in Führung: Zuvor konnte der pfeilschnelle Yavuz nur durch ein Foulspiel gestoppt werden, Lekaj hämmerte den fälligen Freistoß aus gut 20 Metern dann durch die löchrige Ratinger Mauer ins Netz, wobei ein Ratinger den Ball noch unhaltbar in die rechte untere Ecke abfälschte.

Ein Foulspiel auf Höhe der Mittellinie an Köhler begünstigte dann kurze Zeit später den Ausgleichstreffer. Köhler blieb anschließend mit einer Kopfverletzung am Boden liegen und musste wenig später auch verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Schiedsrichter Rajkovski ließ weiterspielen und auch die Ratinger sahen sich nicht in der Lage, den Ball ins Aus zu spielen – stattdessen landete die Kugel beim ehemaligen Liverpooler Samed Yesil (52.), der seine Mannschaft mit dem 1:1 zurück ins Spiel brachte.