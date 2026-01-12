Nettetal holt Flügelflitzer aus der Gladbacher A-Liga

Darüber hinaus gehört Archil Ismail künftig fest zum Kader der ersten Mannschaft. Der 24-Jährige kam in der Hinrunde bereits neunmal in der Landesliga zum Einsatz und spielte zuvor für die zweite Mannschaft des Vereins.

Nicht mehr zum Aufgebot gehören dagegen Luka Drca, der in seine bosnische Heimat zurückgekehrt ist, sowie Leon Tumbarinu, der künftig für den Bezirksligisten Germania Hilfarth aufläuft. Auch Omar Boudoudou wird dem SC Union Nettetal in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stehen.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: