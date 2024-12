Simon Sommer und Wolla Brück (von rechts nach links) stehen mit der SpVg Odenkirchen in der Endrunde. – Foto: Sascha Köppen

Netten, Daners, Cancian, Sommer: Interviews zum Hallen-Sonntag in MG Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach: Wir hatten die vier Trainer der Teams zum Video-Interview, die am Sonntag beim Turnier weitergekommen sind. Verlinkte Inhalte HStM Mönchengladbach FSC Mönch. Güdderath Mennrath FC Mgladbach + 28 weitere

Mit vier Gruppen hatte es das Wochenende in der Jahnhalle bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach ganz schön in sich. Wir haben Euch 40 Spiele im Ticker und bei FuPa.tv präsentiert und zudem fast 13 Stunden Livestream aus der Halle für Euch produziert - und möchten an dieser Stelle auch einmal einen Dank dafür aussprechen, dass ihr so zahlreich dabei seid. Natürlich zeigen wir Euch am Montag auch ab 18 Uhr die Gruppe 6, ebenso die Zwischenrunde am Donnerstag und natürlich das "Grande Finale" am Samstag.

Peter Daners von seinem Team überrascht Nach den Gruppenspielen haben wird für Euch auch wieder Protagonisten der vier Vereine vor der Kamera gehabt, die weiter im Turnier verbleiben, diesmal waren es in allen vier Fällen die Trainer. So war nach Gruppe 4 Simon Netten von Victoria Mennrath bei uns, der mit seinem Team den dritten Titelgewinn in Folge anstrebt und mit dem ersten Turniertag und dem Einzug in die Endrunde ganz zufrieden war - auch wenn es noch Luft nach oben gibt, und personelles Nachlegen noch möglich ist. Sehr zufrieden war auf Platz zwei Peter Daners vom SC Hardt, der vor dem Turnier so gar nicht wusste, wo er mit seiner Mannschaft steht, und die überzeugte dann doch sehr.

Diskussion über Entscheidung zwischen Odenkirchen und Lürrip Die Gruppe 5 war in einer ausverkauften Jahnhalle das bisherige Highlight, nicht zuletzt wegen den "Gruppenfinales" zwischen dem SV Lürrip und der SpVg Odenkirchen, in dem die Lürriper schon 2:0 führten und doch noch 2:3 unterlagen. Das ärgerte Dario Cancian auf Lürriper Seite natürlich schon ein wenig, er wies aber auch auf eine strittige Entscheidung vor dem 1:2 hin. Auf der Gegenseite war Simon Sommer, Trainer-Rückkehrer in Odenkirchen, schon sehr zufrieden, sagte aber auch, dass sich seit Team am Samstag noch steigern müsse, um die Favoriten wirklich ärgern zu können.