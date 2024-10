Neßlbach fordert Plattling - Nächste Derby-Hürde für Bischofsmais

Marcus Biller (Trainer SC Zwiesel): "Mit dem 3:2-Sieg gegen Bischofsmais konnten das zweite Derby in Folge gewinnen. Vor allem die ersten 20-25 Minuten waren die besten in dieser Saison. Zum Start der Rückrunde treffen wir nun auf die DJK Straubing, gegen die wir uns im Hinspiel schwer getan haben und mit viel Glück 1:0 gewonnen haben. Wir wollen von Beginn an so auftreten wie gegen Bischofsmais und den nächsten Heimsieg einfahren."

Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlen auch noch Ben Eichinger und Christian Faschingbauer.



Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Wenn man sich Wunschergebnisse herbeireden will, so findet man bestimmt irgendeine Statistik, die diese Hoffnungen untermauert. Zumindest gab es in den direkten Duellen beider Teams bislang noch kein einziges Unentschieden, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass endlich eines fällig ist. Trotzdem hat Zwiesel nach Abschluss der Hinrunde fast doppelt so viele Punkte auf der Habenseite wie wir und ist daher natürlich haushoher Favorit, Statistik hin oder her."

Personal: Tim Nickles und Martin Sgraja sind nach dem umkämpften Perkam-Spiel noch nicht einsatzfähig. Andi Eckmann muss sich nach schwerer Sprunggelenksverletzung gar schon in die Winterpause verabschieden.