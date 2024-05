Nenndorf marschiert Richtung Ligaverbleib - Buchholz schöpft Hoffnung

Der Nachholspieltag in der Kreisliga Harburg rund um den Tag der Arbeit stand unter der Überschrift "Abstiegskampf". Der große Gewinner des Dienstagabends war der TuS Nenndorf, am Mittwoch jubelte wiederum der Buchholzer FC II, der den Klassenerhalt in der eigenen Hand hat.

TuS Nenndorf - FC Jesteburg-Bendestorf II 2:1. In nur sechs Tagen sammelt der TuS Nenndorf neun Punkte und schießt sich in Richtung Klassenerhalt. Nachdem der Pokalfinalist bis zuletzt um den Ligaverbleib bangen musste, ist der TuS pünktlich zum Saisonschlussspurt in Topform. Torhüter Christoph Werth übernahm die Verantwortung vom Punkt und verwandelte einen Strafstoß (53.), Stefanel Soci hatte jedoch die postwendende Antwort parat (54.). Nun war wieder Nenndorf dran, das durch Finn-Niklas-Friedrich Faber zum 2:1 kam (62.). In der Schlussphase dezimierte den TuS eine Ampelkarte (73.), der seinen Vorsprung trotzdem ins Ziel rettete. Tore: 1:0 (53.) Werth, 1:1 (54.) Soci, 2:1 (62.) Faber.

Buchholzer FC II - TuS Fleestedt 3:0. Der Buchholzer FC II hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand und setzt den TVV Neu Wulmstorf und den MTV Brackel massiv unter Druck. Mit einem Doppelpack legte Louis Weissgerber den Grundstein für den Erfolg (35., 74.), in der Nachspielzeit machte Timon Schrader alles klar (90.). Der BFC trifft in den verbleibenden vier Partien auf der eigenen Sportanlage am Holzweg noch auf Brackel und Neu Wulmstorf. Zudem ist der Aufsteiger am letzten Spieltag noch beim FC Jesteburg-Bendestorf II zu Gast und hat im Vergleich zur Konkurrenz das angenehmste Schlussprogramm. Tore: 1:0 und 2:0 (35., 74.) beide Weissgerber, 3:0 (90.) Schrader.