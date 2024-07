„Nehmen alles mit, um uns als Mannschaft zu finden“ – Pentenried erwartet Derby im Pokal

Wer nach den beiden EM-Halbfinals am Dienstag und Mittwoch auch heute Abend ein K.o.-Spiel sehen möchte, bei dem es sogar bis ins Elfmeterschießen gehen kann, hat auf den Fußballplätzen im Landkreis genug Auswahl. Denn die erste Runde des Toto-Pokals steht im Kreis Zugspitze an.

Insgesamt elf Mannschaften aus dem Landkreis haben sich für die Vorstufe des DFB-Pokals auf Kreisebene gemeldet. Die Kreisklassisten Gautinger SC und TSV Hechendorf haben allerdings wie auch Landesliga-Absteiger TSV Gilching-Argelsried ein Freilos erhalten. Bereits gestern Abend empfing der in die A-Klasse aufgestiegene TSV Feldafing den TSV Erling-Andechs (Kreisklasse) im ersten Derby.

Die übrigen Partien finden alle heute Abend um 19 Uhr statt. In der Nord-Gruppe empfängt A-Klassist SV Inning im Landkreis-Derby den TSV Pentenried (Kreisklasse). Es dürfte ein enges Spiel werden – zumindest, wenn es so läuft wie in den vergangenen Jahren. Die vier Kreisklasse-Duelle in der Saison 2022/23, als noch das Pilotprojekt mit Auf- und Abstiegsrunde lief und beide Konkurrenten im Abstiegskampf steckten, waren allesamt echte Krimis.