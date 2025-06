Nationaler Fußballtag am Sonntag in Ettelbrück

Wie immer ist es eine Mega-Veranstaltung: die Jugendkommission der FLF in Zusammenarbeit mit dem FC Etzella und der Gemeinde Ettelbrück stemmen die Organisation des Nationalen Fußballtages in den Ettelbrücker Deichwiesen, der am Sonntag ab 8 Uhr beginnt.

315 Mannschaften sind in den Kategorien Bambinis, Pupilles, Poussins, Fillettes, Minimes und Jeunes Filles gemeldet, was 809 Spielerinnen und Spielern entspricht. 97 Unparteiische leiten die Begegnungen.