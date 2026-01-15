Napierala hinter Marklin: BU-Duo dominiert Bezirksliga Hamburg Nord

Simon Marklin (l.) und Alex Damian Napierala. – Foto: Svenja Meyer

Simon Marklin vom HSV Barmbek-Uhlenhorst II gibt in der Bezirksliga Hamburg Nord den Ton an und führt die Torjägerliste klar an. Dahinter sorgen Alex Damian Napierala, Aaron Schulz und mehrere konstante Verfolger für Spannung.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp BU-Reserve dominiert Liga und Torjägerliste In der Hamburger Bezirksliga Nord setzt aktuell ein Spieler klare Akzente: Simon Marklin vom HSV Barmbek-Uhlenhorst II. Mit 20 Toren in nur 13 Einsätzen führt der Angreifer die Torjägerliste deutlich an. Seine Quote von 1,54 Treffern pro Spiel macht ihn zum effizientesten Torjäger der Liga – und zum entscheidenden Faktor für den Tabellenführer, der auch mannschaftlich die Konkurrenz auf Distanz hält. Marklin ist dabei nicht nur Abnehmer, sondern der Fixpunkt im Offensivspiel der „BU“-Reserve. Direkt hinter ihm folgt mit Alex Damian Napierala ein weiterer Spieler des HSV Barmbek-Uhlenhorst II. 15 Treffer in 17 Spielen unterstreichen, dass die Liga-Primus-Offensive nicht von einem Namen allein lebt. Das Duo Marklin/Napierala stellt eindrucksvoll unter Beweis, warum Barmbek-Uhlenhorst II sowohl sportlich als auch statistisch das Maß der Dinge ist.

Schulz und Zimmermann überzeugen ebenfalls Auf Rang drei hat sich Aaron Schulz vom VfL 93 Hamburg etabliert. Mit 13 Toren aus 13 Partien bringt Schulz eine makellose Eins-zu-eins-Bilanz mit und ist der verlässlichste Torschütze seines Teams. Knapp dahinter lauert Steen Zimmermann vom VfL Hammonia, der mit zwölf Treffern aus 14 Spielen ebenfalls konstant liefert und die offensive Identität seines Teams prägt. Im Verfolgerfeld zeigt sich die Breite der Liga. Für den HFC Falke haben Furkan Aydin und Outhmane Arbia jeweils elf Tore erzielt. Während Aydin mit einer Quote von 0,92 besonders effizient agiert, bringt Arbia als Dauerbrenner Stabilität und Präsenz über viele Einsätze hinweg ein.