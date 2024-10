Nah dran und doch vorbei – FV Ottersdorf v.s. SV Sasbachwalden 2:2

Woche für Woche dasselbe Bild, wir sind nah dran am ersten Dreier. Mit einem 2:0 Vorsprung nach 16 Minuten diesmal so nah wie in noch keinem anderen Spiel diese Saison.

Die erste Chance ging noch an Sasbachwalden, die unser Rückhalt Enzo Imbery wieder einmal stark parierte. Aber dann ging es los Richtung Tor des Gegners und in der 11. Minute die Belohnung mit dem 1:0. Eine Co-Produktion von den Jüngsten Sebastian Sattler über rechts bringt eine perfekte Flanke rein und Justin “Jay“ Hammelmann sagt in der Mitte Danke und nickt den Ball ein. Fünf Minuten später ist es erneut Jay, der vor dem Tor des Gegners auftaucht, diesmal Schaft der Gegner seinen Abschluss zu verhindern, der Ball dadurch aber direkt bei Morit Götz. Und dieser lässt sich in seinem letzten Spiel, bevor es auf große Reise geht, nicht zwei Mal bitten und knallt die Kugel zum 2:0 rein.