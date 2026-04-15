Nächstes Saison Landesliga? Das sind die Bezirksliga-Tabellenführer

Die Meister der niedrigsten überkreislichen Spielklasse erhalten für die kommende Spielzeit die Berechtigung, in der sechsten Liga anzutreten. Wer hat in den Bezirksligen in Niedersachsen die Nase vorn?
1. TSV Hillerse 21 17-2-2 81:29 53
2. SSV Vorsfelde II 22 16-2-4 71:23 50
3. Lupo Martini Wolfsburg II 22 15-2-5 62:33 47
4. HSV Hankensbüttel 22 14-2-6 60:31 44
5. MTV Isenbüttel 22 11-4-7 58:45 37
1. Lehndorfer TSV 22 17-1-4 86:29 52
2. TSV Wendezelle 19 14-3-2 62:20 45
3. BSC Acosta II (Auf) 22 11-5-6 50:35 38
4. TSV Germania Lamme 20 11-2-7 38:30 35
5. MTV Hondelage 1909 20 10-3-7 58:39 33
1. MTV Wolfenbüttel II 22 16-5-1 78:25 53
2. TSG Bad Harzburg 21 14-4-3 58:31 46
3. Goslarer SC 08 22 12-5-5 56:31 41
4. TSV Üfingen 22 10-5-7 61:42 35
5. FC Viktoria Thiede (Auf) 20 11-2-7 33:27 35
1. TSV Landolfshausen/Seulingen 20 17-2-1 66:23 53
2. SC Hainberg 22 14-6-2 59:19 48
3. SCW Göttingen 21 12-6-3 69:32 42
4. SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (Auf) 20 9-4-7 50:44 31
5. RSV Göttingen 19 8-5-6 45:47 29
1. SC Twistringen 23 17-6-0 72:29 57
2. VfR Evesen (Ab) 21 17-2-2 69:18 53
3. VfL Bückeburg (Ab) 22 13-2-7 53:28 41
4. TuS Wagenfeld 1908 21 13-2-6 49:30 41
5. TuS Sudweyhe 22 12-3-7 50:39 39
1. SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 22 17-1-4 55:26 52
2. SG 74 Hannover 23 16-3-4 76:32 51
3. TSV Stelingen 22 13-7-2 66:32 46
4. SpVgg Niedersachsen Döhren 23 14-3-6 59:37 45
5. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II 25 13-3-9 50:38 42
1. TSV Pattensen (Ab) 22 16-5-1 73:19 53
2. SV Ihme-Roloven 1947 23 16-4-3 75:44 52
3. MTV Rehren A/R 1911 22 16-3-3 56:18 51
4. FC Eldagsen (Ab) 23 15-3-5 71:23 48
5. SV Arnum 23 13-4-6 48:32 43
1. SV Blau-Weiß Neuhof 1930 23 16-3-4 79:44 51
2. TSV Giesen 1911 22 15-4-3 58:19 49
3. FC Bad Pyrmont Hagen 20 14-3-3 70:32 45
4. TuSpo Schliekum 23 13-3-7 44:43 42
5. SG Ambergau / SV Bock.2007 23 13-2-8 47:41 41
1. MTV Römstedt (Ab) 24 19-3-2 89:24 60
2. SV Teutonia Uelzen 25 18-4-3 76:23 58
3. TSV Bardowick (Ab) 23 18-2-3 77:22 56
4. SV Holdenstedt 24 13-3-8 66:40 42
5. Lüneburger SV 26 11-8-7 36:29 41
1. TSV Elstorf 23 19-4-0 79:11 61
2. VfL Westercelle 23 18-2-3 72:27 56
3. MTV Egestorf 21 13-2-6 50:30 41
4. MTV Soltau 23 12-2-9 52:41 38
5. Buchholzer FC 23 11-4-8 45:32 37
1. TV Oyten 23 17-2-4 65:27 53
2. SV Vorwärts Hülsen 21 17-1-3 64:23 52
3. Heeslinger SC II 22 16-1-5 60:25 49
4. TB Uphusen (Ab) 23 14-4-5 68:27 46
5. SV Anderlingen 22 14-2-6 63:38 44
1. FC Cuxhaven 23 14-7-2 67:31 49
2. TSV Sievern 22 15-2-5 54:18 47
3. Rot-Weiss Cuxhaven (Ab) 23 13-5-5 55:30 44
4. SV Ahlerstedt/Ottendorf II 23 13-4-6 61:38 43
5. MTV Bokel 23 9-7-7 36:34 34
1. TuS Pewsum 23 21-2-0 84:10 65
2. SV Großefehn 21 17-3-1 72:20 54
3. SV Wallinghausen 21 12-5-4 42:27 41
4. SV Hage 22 11-7-4 49:30 40
5. SV Concordia Ihrhove 20 10-4-6 48:28 34
1. VfL Wildeshausen (Ab) 23 19-4-0 74:21 61
2. GVO Oldenburg 22 17-3-2 92:28 54
3. VfL Stenum 22 15-2-5 70:25 47
4. Wilhelmshavener SC Frisia 22 12-6-4 57:35 42
5. TSV Großenkneten 21 12-3-6 52:30 39
1. SV Union Lohne 21 15-4-2 59:32 49
2. ASV Altenlingen 1965 21 15-2-4 66:33 47
3. VfL Weiße Elf Nordhorn 22 13-2-7 55:32 41
4. SG Freren 22 12-4-6 51:27 40
5. SF Schwefingen 1949 23 12-4-7 44:37 40
1. VfL Oythe 23 17-2-4 73:31 53
2. SV Altenoythe 22 16-3-3 60:27 51
3. SV Thüle 22 14-3-5 61:27 45
4. TuS Lutten 23 13-4-6 45:39 43
5. SV Hansa Friesoythe 21 12-3-6 49:27 39
1. Blau-Weiss Hollage 26 18-6-2 56:25 60
2. SV Bad Rothenfelde 25 17-4-4 63:30 55
3. TuS Berge 23 14-7-2 51:16 49
4. TSV Venne 23 12-7-4 64:47 43
5. Viktoria Gesmold (Ab) 25 12-6-7 46:28 42