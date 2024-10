Nächstes Remis für ASV-U17

Die Chamer U17 empfing am vergangenen Sonntag den 1. FC Passau zum Heimspiel in der Landesliga Bayern Süd. Bereits nach drei Minuten hatte der ASV die Riesenchance zur Führung, doch Münch konnte den Ball aus 22 Metern nicht im leeren Tor unterbringen. Eine Minute später klingelte es aber dann doch im Passauer Kasten. Nach einem Pass von Schwarz setzte sich Wanninger (4.) gegen die Verteidigung samt Torhüter durch und schob den Ball mit rechts ins Tor. Es dauerte aber nicht lange, ehe Passau der Ausgleich gelang. Einen Freistoß aus rund 25 Metern konnte ASV-Keeper Pietrzyk nicht festhalten, Hödl (13.) stand goldrichtig und musste nur noch einschieben. Bis zur Pause hatten die Gastgeber noch ein bis zwei gute Tormöglichkeiten, doch sowohl Wanninger als auch Bronold scheiterten. In Durchgang zwei bewahrte Chams Schlussmann Pietrzyk seine Mannschaft mit einer Glanztat vor einem Rückstand. Die letzten 20 Minuten der Partie gehörten dann ganz klar dem ASV, der auf den Siegtreffer drängte. Daschners Versuch nach einem Freistoß ging knapp am FC-Gehäuse vorbei. Nur eine Minute später flankte Münch auf Blass (67.), der jedoch freistehend am Elfmeterpunkt zu lange braucht, um das runde Leder entscheidend aufs Tor zu bringen. Noch dramatischer wurde es kurze Zeit später. Mißlingers Abschluss wurde gerade noch von einem Passauer Spieler auf der Linie geklärt. In der letzten Szene des Spiels parierte Passaus Torwart mit einem starken Reflex gegen Wittenzellner und hielt damit dem Auswärtsteam einen Zähler fest. Die Chamer um Trainer Schötz haderten mit dem Ergebnis: „Leider konnten wir uns für den betriebenen Aufwand nicht belohnen. Einmal mehr haperte es an unserer Chancenverwertung.“ Dies will der ASV-Nachwuchs am nächsten Spieltag besser machen. Dort gastiert man beim FC Ergolding. Die Hausherren liegen aktuell in der Abstiegszone, drei Punkte hinter dem ASV. Für Cham sollte ein Punktgewinn das Mindestziel darstellen. Ausgetragen wird die Landesliga-Paarung in der Sportanlage in Ergolding. Anstoß ist am Samstag um 15:45 Uhr.