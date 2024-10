Nächstes Auswärtsspiel für Kray - Es geht zur DJK BW Mintard

Der aktuelle Tabellenfünfte der Landesliga startete zwar mit einer 2:3 Heimniederlage gegen Adler Union Frintrop in die Saison, doch in den folgenden sieben Partien kam man in einen Flow. Sechs Siege fuhr man ein; lediglich das Spiel beim 1. FC Lintfort verlor man, sodass man nach dem achten Spieltag sogar von der Tabellenspitze grüßte. Doch dann kam der ergebnistechnische Einbruch, denn die letzten 3 Partien gingen verloren. Zu viel für die ambitionierten Mintarder, denn nach der letzten Pleite gegen Schönebeck trennte man sich von Trainer David Odonkor und Co-Trainerin Soumiva Bouhadi, da man die sportliche Entwicklung gefährdet sah. Interimsweise wird nun Thomas Cvetkovic die Mannschaft als Cheftrainer betreuen. Doch ungeachtet der Unruhen, wartet auf das Krayer Team ein weiterer schwerer Gegner, der gerade in der Offensive seine Qualitäten hat, erzielte Mintard im bisherigen Saisonverlauf mit 25 Toren die zweitmeisten Treffer der Liga.

Für den FC Kray, der unter der Woche eine nicht eingeplante 2:4 Niederlage im Kreispokal beim Heisinger SV hinnehmen musste, geht es am Sonntag darum, die gute Leistung aus dem letzten Meisterschaftsspiel zu konservieren und erneut auf den Platz zu bringen, will man mit einem weiteren Sieg weiter in der Tabelle klettern. Gerade auf die starke Offensive der Gastgeber muss geachtet werden; defensive Stabilität ist erneut von Nöten, um dann nach Ballgewinnen, wie schon in Speldorf schnell und gefährlich umzuschalten. Erneut muss es gelingen, über die Außen hinter die gegnerische Kette zu kommen, um so Chancen zu kreieren und diese zu nutzen. Dann sollte ein weiterer Saisonsieg möglich sein.

Das sagt Krays Co-Trainer

Co-Trainer Ingo Christ: „Am Sonntag wartet mit BW Mintard eine technisch versierte, spielstarke Mannschaft auf uns, wobei wir u.a. auch auf den quirligen torgefährlichen Daiki Hara im Zentrum achten müssen. Weiterhin sind Sie im Offensivbereich mit Noah Andich Abdeslam oder alternativ Moreno Mandel gut besetzt. Im Defensivbereich haben Sie Ihren erfahrenen Kapitän Max Haubus bzw. den im Spielaufbau gut strukturierten, spiel verlagernden Lukas Mühlenfeld.. Unser kommender Gegner ist in der Lage nach kurzem sicheren Kurzpassspiel in die Diagonale zu kommen und so gefährliche Vorstöße zu generieren. Weiterhin besitzen Sie einen sehr breiten Kader und es könnte für uns auch im Spiel durch Ihren neuen „Interimstrainer“ Thomas Cvetkovic Überraschungen geben, nach dem dortigen doch für Außenstehende zumindest sehr überraschend erfolgten Trainerwechsel.

Sicherlich haben die letzten Spiele von Mintard auch einige Schwachpunkte aufgezeigt, die wir konsequent ausnutzen müssen, damit wir einen weiteren Sieg einfahren können. Wir werden selbstverständlich dort ein anderes Gesicht zeigen als im Kreispokal und hoffen nunmehr eine kleine Serie in der für uns priorisierten Meisterschaft zu starten.“