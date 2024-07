Nächster Youngster für Leiferde

In den vergangenen Wochen berichteten wir bereits über den ein oder anderen Neuzugang des VfL Leiferde. Am Dienstag stellte der Bezirksligist bereits seinen sechsten Zugang vor. Mit Max Luca Dziabel ist es der nächste Youngster, der den letztjährigen Fünften der Bezirksliga verstärken soll.

Der 1,90m große Stürmer ist nach Jakub Kudanowski und André Stielau bereits der dritte Spieler, der 21 Jahre oder jünger ist. Während "Kuba" sogar erst 18 Jahre alt ist und und im vergangenen Jahr noch in der A-Jugend des TSV Lamme zum Einsatz kam, sind Stielau und Dziabel 21 bzw. 20 Jahre alt.

Stielau kommt vom Dorfnachbarn aus Stöckheim, bei dem er mit 22 Toren in 14 Spielen erheblichen Anteil am Aufstieg in die Kreisliga hatte. Dziabel kommt vom Bezirksligisten MTV Langlingen aus dem Raum Celle und auch er konnte mit Toren überzeugen. Seine sechs Tore reichten am Ende jedoch nicht für den Klassenerhalt. Langlingen muss den Neuanfang in der Kreisliga antreten, Dziabel bleibt der Bezirksliga, wenn auch in einem anderen Kreis, erhalten.