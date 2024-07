Nächster Step auf der Fußballer Leiter

Die Kicker vom Geraer Steg begrüßen einen 24-jährigen Linkverteidiger, der vom ehemaligen Ligarivalen FC Thüringen Weida kommt und seinen nächsten Schritt in der Fußballer Laufbahn machen will.

Denn fußballerisch soll es für Califo Balde sicher noch ein paar Treppenstufen nach oben gehen. Der 24-Jährige kam im letzten Winter aus Portugal nach Weida. Er kickte im Nachwuchs bei Benfica Lissabon und sammelte dort Erfahrungen in der zweiten Liga. Beim FC Thüringen Weida schlug Balde seit dem Winter sportlich voll ein, wirkte in 14 Partien mit, traf dreimal selbst und legte laut FuPa-Statistik acht Tore auf. Nun geht es für den Linksfuß eine Liga höher zur Wismut nach Gera. Vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange?! >> zum FuPa-Profil von Califo Balde

Privat verlegte Balde bereits vor dem Wechsel seinen Lebensmittelpunkt nach Gera. Nun soll der Linksverteidiger und Flügelflitzer auch sportlich seinen Mittelpunkt am Steg finden und in der kommenden Oberliga-Saison für die Wismut alles geben. "Califo ist sehr stark im Eins-gegen-Eins und hat einen unglaublichen Antritt, dazu ist er als Gegenspieler immer unangenehm zu bespielen, weil er nicht locker lässt, bis er den Ball hat. Außerdem bringt er die nötige Professionalität mit, was er auch in den bisherigen Trainingseinheiten unter Beweis gestellt hat! Wir werden viel Spaß mit ihm haben und freuen uns, dass er den nächsten Schritt bei uns geht!“, sagt Wismut-Präsident Maximilian Weiß zur nächsten Neuverpflichtung.