Nächster schwerer Brocken für die FCS-U19

Die U19 des 1. FC Saarbrücken steht vor der nächsten schweren Aufgabe in der DFB-Nachwuchsliga. Das Team von Trainer Salvatore D'Andrea tritt am Samstag (12.30 Uhr) auf einem Rasenplatz an der Mercedesstr. gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart an. Damit trifft der Tabellenführer auf den abgeschlagenen Letzten. "Da dürfte klar sein, dass wir da wahrscheinlich seltener den Ball haben und eher defensiv agieren. Aber wir wollen auch Akzente setzen, wenn wir in Ballbesitz sind. Wir haben uns in den letzten Spielen verbessert, wollen das fortsetzen, aber es ist klar, wer da der Favorit ist", sagte der Trainer am Freitag. Arthur Dos Sanros Reis kommt zurück, fehlte zuletzt nach der Sperre verletzt. Noah Dincher bleibt bei der U19. "Er hat sich gut integriert, deshalb bleibt er jetzt erst mal bei uns", sagt der U19-Trainer über den Spieler aus dem U17-Kader.

