Nächster Schock für Vilzing: Abwehrchef Zitzelsberger fällt lange aus

Der Ausfall von Zitzelsberger ist für die Vilzinger nun schon der dritte schwerwiegende personelle Rückschlag binnen weniger Wochen. Zuvor waren ja bereits Sturmführer Markus Ziereis und Defensivallrounder Martin Tiefenbrunner mit Kreuzbandverletzungen ausgefallen.



„Die Nachricht war natürlich schlicht und ergreifend eine Katastrophe für uns“, ordnet Vilzings Abteilungsleiter Roland Dachauer in einer Pressemeldung vom Montag ohne Umschweife ein. Der ehemalige Jugendspieler des SSV Jahn bestritt für die DJK bislang 57 Regionalligaspiele, in denen ihm sechs Tore gelangen – davon allein drei zum Start der laufenden Saison. „Dass die Geschehnisse der letzten Wochen an niemanden spurlos vorübergehen, ist klar. Wir sind aber weit davon entfernt, den Kopf in den Sand zu stecken“, stellt derweil Dachauer klar.



Und weiter: „Wir werden noch enger zusammenstehen und gerade für die verletzten Spieler alles geben, um trotz dieser Rückschläge in der Liga bestehen zu können. Auch wenn uns das in den letzten Wochen einige absprechen wollten – wir vertrauen absolut auf die Qualität unserer Truppe. Wir haben sportlich in jedem Mannschaftsteil die erforderliche Qualität, und wir haben vor allen Dingen Mentalität und Charakter. Das hat die Truppe allein schon nach dem Schockerlebnis vom Donnerstagabend keine 24 Stunden später beim Tabellenzweiten unter Beweis gestellt“, ist Vilzings Sportchef unverändert davon überzeugt, dass die Mannen von Coach Thorsten Kirschbaum die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einfahren können.



Eine Nachverpflichtung ist erst im Winter möglich, weil das Transferfenster seit wenigen Tagen geschlossen ist. „Manchmal muss man schon ein wenig schmunzeln, wenn man wiederholt liest, dass wir zum Beispiel zu wenig Qualität in der Offensive haben. Und das obwohl es nach sieben Spieltagen nur vier Mannschaften in der Liga gibt, die mehr Tore erzielt haben als wir. Wir haben natürlich nun in der Breite ein Problem auf die gesamte Saison gesehen – deshalb wird sich personell im Verlauf des Spieljahres sicher noch was tun. Aber wir haben daneben auch viele junge Spieler im Team, die im Verlauf der Saison noch deutlich zulegen werden, wenn sie weiter hart an sich arbeiten, weil sie einfach noch riesiges Entwicklungspotenzial haben“, blickt Dachauer abschließend in die nähere Zukunft. Am kommenden Samstag (14 Uhr) erwartet die DJK in der Regionalliga Bayern den Tabellennachbarn FV Illertissen. Hier geht es um ganz wichtige Punkte.