Nächster Schiedsrichter-Neulingskurs der SRG Tuttlingen und Rottweil Aktuelle Pressemitteilung des Fußballbezirks Schwarzwald

Aldingen. Auch in diesem Jahr bietet die Schiedsrichtergruppe (SRG) Tuttlingen in Kooperation mit der SRG Rottweil wieder einen Schiedsrichter-Neulingskurs an. Dieser gibt Interessierten der Vereine ab März wieder die Möglichkeit, in sehr kompakter Weise die theoretischen Grundlagen für die Prüfung zum Fußball-Schiedsrichter zu erwerben.

Bei einer zu hohen Teilnehmerzahl müssen gruppenfremde Anmeldungen, also Anmeldungen, die von außerhalb des Gebietes der Schiedsrichtergruppen Tuttlingen und Rottweil kommen, nachrangig behandelt werden. Die Teilnehmer müssen die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Im Vorfeld des Kurses findet am 9. März (19 Uhr) online eine Informationsveranstaltung zu der Tätigkeit eines Schiedsrichters und zu Informationen über den Kursverlauf statt. Die Ausbildung ist anschließend in einzelne Abschnitte eingeteilt. Alle Termine finden im Sportheim der SpVgg Aldingen statt und sind aufgrund des sehr dichten Lehrstoffes Pflichttermine. Die beiden Schiedsrichtergruppen benötigen auch weitere Unparteiische, die im Aktiven-Spielbetrieb einsetzbar sind. Es besteht auch schon die Ausbildungsmöglichkeit von Jugendlichen, die mindestens 14 Jahre alt sind. Die Teilnehmer werden vor Beginn noch gesondert eingeladen.

