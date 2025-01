Nächster Preuße mit RWE-Stallgeruch

Der aus Haßleben stammende und derzeit in Erfurt wohnende Student war zuletzt am College in Oskaloosa im US-Bundesstaat Iowa in der College Soccer League aktiv, er absolviert derzeit ein Online-Semester in der Heimat. Mönchgesang ist 20 Jahre alt und stammt aus dem Nachwuchsleistungszentrum des FC Rot-Weiß Erfurt, wo er seit 2011 von der F-Jugend bis zur A-Jugend alle Altersklassen durchlaufen hat. Zuletzt gab es noch einen kurzen Abstecher zu seinem Heimatverein SV Olympia Haßleben. Jetzt will er mit seinen ehemaligen RWE-Mitstreitern Seidel, Dolzer und Gulov in der Thüringenliga durchstarten. “Er passt mit seinen 20 Jahren in unser Portfolio mit vielen jungen, hungrigen Spieler, die teilweise früher mal bei Rot-Weiß gespielt haben. Das hat sich dann einfach angeboten. Die ganze rot-weiß Connection hat ihn entsprechend begrüßt beim Training. Und man hat schnell gemerkt, dass es keine große Integration bedarf“, sagt Thomas Wirth abschließend über den Eingliederungsprozess.