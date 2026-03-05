Nächster Neuer für Mamming: Stöttner kehrt von Pilsting zurück Der beim FC Dingolfing und der SpVgg GW Deggendorf ausgebildete Blondschopf gibt seinen Heimatverein das Ja-Wort von Thomas Seidl · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Mammings Manager Peter Widl (li.) mit Neuzugang Lukas Stöttner – Foto: Verein

Lukas Stöttner gehört im Landkreis Dingolfing-Landau zu den größten Talenten. Der 21-Jährige verbrachte Teile seiner Jugendzeit unter anderem bei der SpVgg GW Deggendorf und dem FC Dingolfing. Seine ersten Schritte im Herrenbereich machte der technisch beschlagene Mittelfeldmann für den TSV Mamming, ehe er im Sommer 2024 zum TSV PIlsting wechselte. Mit diesem stieg der Jungspund im Vorjahr in die Kreisliga auf, verletzte sich dann jedoch in der Saisonanfangsphase schwer und musste eine monatelange Zwangspause einlegen. Unabhängig davon, ob die Schützlinge von Benjamin Sußbauer und Vitus Nagorny den Klassenerhalt noch schaffen, wird Stöttner aber den Weg zurück zum TSV Mamming gehen.

"Lukas ist ein top ausgebildeter Spieler, der gerade im Nachwuchs schon einiges gesehen hat. Es macht uns sehr stolz, dass erneut ein Mamminger Eigengewächs zu uns zurückkehrt. Damit bleiben wir unseren eingeschlagenen Weg treu und wollen die kommenden Jahre richtig angreifen. Mit seiner fußballerischen Qualität wird Lukas eine wichtige Rolle bei uns spielen", sagt Mammings sportlicher Leiter Peter Widl, der zuvor mit der Verpflichtung von Andreas Wagner vom Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing als Spielertrainer für großes Aufsehen sorgte. Neben dem Mittelstürmer wird auch dessen jüngerer Bruder Matthias in der kommenden Runde für den Kreisklassisten auflaufen.







Lukas Stöttner freut sich auf das Kapitel bei seinem Heimatverein: "Ich fühle mich beim TSV Pilsting sehr wohl und werde bis zum Schluss Gas geben, um mich hoffentlich mit dem Klassenerhalt verabschieden zu können. Das Projekt beim TSV Mamming hat mich jedoch vollumfänglich überzeugt. Der Verein hat bis zum 100-jährigen Gründungsjubiläum 2030 das klare Ziel, etwas aufzubauen. Dazu möchte ich meinen Teil beitragen und der Mannschaft mit guten Leistungen weiterhelfen."