Brüderpaar bald vereint: Mamming holt Matthias Wagner

Gehörig für Aufsehen sorgte der TSV Mamming vor ein paar Wochen mit der Verpflichtung von Regionalliga-Goalgetter Andreas Wagner, der beim Kreisklassisten einen ab Sommer laufenden Vertrag als Spielertrainer bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben hat. Der 30-jährige Stürmer, der derzeit noch in Diensten der SpVgg Hankofen-Hailing steht, darf sich über eine hoffnungsvolle Neuverpflichtung freuen, die der Routinier bestens kennt: Wagners jüngerer Bruder Matthias wechselt ebenfalls zu den Rot-Weißen.
Das erst 19-jährige Talent hatte mit zwölf Saisontreffern maßgeblichen Anteil daran, dass der TSV Pilsting in der Vorsaison Meister der Kreisklasse Dingolfing wurde. Für den Aufsteiger läuft es in der neuen Umgebung bislang jedoch alles andere als rosig. Als Tabellenletzter wird es für die Truppe von Benjamin Sußbauer und Vitus Nagorny im Frühjahr eine Herkulesaufgabe, den Abstieg noch abzuwenden. Youngster Wagner gehört dennoch zu den Lichtblicken und konnte sich immerhin viermal in die Torschützenliste eintragen. Einen Teil seiner Jugendzeit verbrachte Matthias Wagner im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Landshut.