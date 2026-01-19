TSV-Fußballchef Peter Widl (re.) mit dem künftigen Spielertrainer Andreas Wagner – Foto: Verein

Vertrag bis 2030: Hankofen-Torjäger wird Spielercoach beim TSV Mamming Der 30-jährige Vollblutstürmer Andreas Wagner nimmt beim Kreisklassisten seine erste Übungsleiter-Station in Angriff

Einen absoluten Transfercoup vermeldet der TSV Mamming, der aktuell als Aufsteiger in der Kreisklasse Dingolfing um den Klassenerhalt kämpft. Mit Andreas Wagner wechselt ein Garant für den zweimaligen Regionalliga-Aufstieg der SpVgg Hankofen-Hailing an die Isar und kehrt so zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Ab der kommenden Spielzeit 2026/27 fungiert der kantige Mittelstürmer dabei als Teil des Mamminger Trainerteams und ergänzt somit das bestehende Duo aus Gerald Eckmeier und Matthias Schöpf.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Andi trotz vieler höherklassiger Angebote für seine Heimat Mamming entschieden hat“, lässt TSV-Sportchef Peter Widl stolz ob dieses verspäteten Weihnachtsgeschenks wissen. In der Kreisklasse Dingolfing unterschreibt der Torjäger der Hankofener Dorfbuam, der mittlerweile bereits 25 Regionalliga und 30 Bayernliga-Treffer in seiner beeindruckenden Vita stehen hat, einen Vierjahresvertrag, der somit bis zum anstehenden 100-jährigen Vereinsjubiläum des TSV Mamming im Jahr 2030 reicht. "Wir wissen um die Klasse von Andi Wagner und erhoffen uns, mit seiner Erfahrung unser junges Team weiter formen zu können. Grundsätzlich ist es aber unser Ziel, die vielen guten Mamminger Fußballer wieder für ihren Heimatverein begeistern zu können“, ergänzt Widl.







"Ich bin Hankofen für die letzten Jahre unglaublich dankbar. Ich werde den Verantwortlichen und speziell Rich Maierhofer dafür immer dankbar sein, dass mir damals die Chance gegeben wurde, von der Kreisliga in die Bayernliga zu wechseln. Ich bin extrem stolz auf all das, was wir gemeinsam mit dem Verein erreicht haben und auf all die tollen Mitspieler, mit denen ich die vergangenen Jahre spielen durfte. Hankofen wird auch in den nächsten Jahren die klare Nummer eins im niederbayerischen Fußball bleiben, da bin ich sicher. Meine Entscheidung, nach der Saison einen neuen Weg zu gehen, war relativ früh klar. Meine Familie mit unserer wunderbaren Tochter soll nun endlich die Zeit bekommen, die sie in den vergangenen Jahren zu wenig von mir hatte. Zudem habe ich beruflich eine deutlich höhere Verantwortung übernommen. Der Aufwand Regionalliga ist für mich einfach nicht mehr machbar", lässt Wagner wissen.













Bei der SpVgg Hankofen-Hailing ist Wagner seit Jahren ein Fixpunkt in der Offensive – Foto: Paul Hofer