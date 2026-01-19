Vertrag bis 2030: Hankofen-Torjäger wird Spielercoach beim TSV Mamming

Einen absoluten Transfercoup vermeldet der TSV Mamming, der aktuell als Aufsteiger in der Kreisklasse Dingolfing um den Klassenerhalt kämpft. Mit Andreas Wagner wechselt ein Garant für den zweimaligen Regionalliga-Aufstieg der SpVgg Hankofen-Hailing an die Isar und kehrt so zu seinen fußballerischen Wurzeln zurück. Ab der kommenden Spielzeit 2026/27 fungiert der kantige Mittelstürmer dabei als Teil des Mamminger Trainerteams und ergänzt somit das bestehende Duo aus Gerald Eckmeier und Matthias Schöpf.
"Wir sind sehr glücklich, dass sich Andi trotz vieler höherklassiger Angebote für seine Heimat Mamming entschieden hat“, lässt TSV-Sportchef Peter Widl stolz ob dieses verspäteten Weihnachtsgeschenks wissen. In der Kreisklasse Dingolfing unterschreibt der Torjäger der Hankofener Dorfbuam, der mittlerweile bereits 25 Regionalliga und 30 Bayernliga-Treffer in seiner beeindruckenden Vita stehen hat, einen Vierjahresvertrag, der somit bis zum anstehenden 100-jährigen Vereinsjubiläum des TSV Mamming im Jahr 2030 reicht. "Wir wissen um die Klasse von Andi Wagner und erhoffen uns, mit seiner Erfahrung unser junges Team weiter formen zu können. Grundsätzlich ist es aber unser Ziel, die vielen guten Mamminger Fußballer wieder für ihren Heimatverein begeistern zu können“, ergänzt Widl.
"Ich bin Hankofen für die letzten Jahre unglaublich dankbar. Ich werde den Verantwortlichen und speziell Rich Maierhofer dafür immer dankbar sein, dass mir damals die Chance gegeben wurde, von der Kreisliga in die Bayernliga zu wechseln. Ich bin extrem stolz auf all das, was wir gemeinsam mit dem Verein erreicht haben und auf all die tollen Mitspieler, mit denen ich die vergangenen Jahre spielen durfte. Hankofen wird auch in den nächsten Jahren die klare Nummer eins im niederbayerischen Fußball bleiben, da bin ich sicher. Meine Entscheidung, nach der Saison einen neuen Weg zu gehen, war relativ früh klar. Meine Familie mit unserer wunderbaren Tochter soll nun endlich die Zeit bekommen, die sie in den vergangenen Jahren zu wenig von mir hatte. Zudem habe ich beruflich eine deutlich höhere Verantwortung übernommen. Der Aufwand Regionalliga ist für mich einfach nicht mehr machbar", lässt Wagner wissen.
Und warum TSV Mamming? "Das hat viele Gründe. Zum einen gibt mir der Verein die tolle Möglichkeit, ins Trainergeschäft einzusteigen. Seit über zehn Jahren bin ich im Besitz der B-Lizenz und ich freue mich riesig, meine Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an das Team weiterzugeben. Ich sehe enormes Entwicklungspotenzial und habe einfach richtig Lust, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen. Zudem bauen meine Frau und ich in Mamming Haus, der Aufwand hält sich daher also sehr in Grenzen. Die Verantwortlichen um Peter Widl haben sich enorm um mich bemüht, das hat mir ein sehr sehr gutes Gefühl gegeben und ich habe das Fußballspielen beim TSV erlernen dürfen. Nun freue ich mich, zu meinen Wurzeln zurückzukehren."
Wagner verließ den TSV dabei bereits während der Jugendzeit und fand seinen eigenen Weg in die Champions League des bayerischen Amateurfußballs: Über Deggendorf, Haidlfing und Pilsting machte der Torjäger die Verantwortlichen der SpVgg Hankofen-Hailing auf sich aufmerksam, wurde entsprechend 2020 verpflichtet und entwickelte sich rasch zu einer absoluten Stütze. Nun folgt der Weg zurück an alte Wirkungsstätte.