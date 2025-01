Nächster Nationalspieler beim TSV 1860 München? „Es war immer mein Ziel“

Der Lehrgang sollte potenzielle Kandidaten für die Zukunft der Nationalmannschaft unter die Lupe zu nehmen, mit dem Ziel, die Jugendspieler frühzeitig an System und Philosophie von Nationaltrainer Franco Foda zu gewöhnen und sie bestmöglich an die Nationalmannschaft heranzuführen. Foda, der schon Österreichs Nationalelf betreute, bat daher 22 Talente Anfang Januar nach Pristina. Neben Avdija war Qela einer davon. Der 18-Jährige konnte aber wegen einer Sehnenverletzung nicht mitwirken.

München - Der TSV 1860 München könnte bald einen neuen Nationalspieler in seinen Reihen haben. Nach Eliot Muteba, der mit Angola den COSAFA-Cup gewann , macht ein Nachwuchskeeper Hoffnung. Mit Erion Avdija, dem Torwart der Zweitvertretung der Löwen, und Miran Qela (U19) nahmen zwei Torwarttalente der Münchner am Perspektivlehrgang der kosovarischen A-Nationalmannschaft teil.

Avdija ist seit Sommer Teil des Profikaders der Löwen. Er trainiert regelmäßig bei der Herrenmannschaft, sammelt aber Spielzeit bei 1860 II. „Wenn ich in der U21 spiele, trainiere ich den Tag zuvor dort mit, ansonsten bei den Profis“, wird der Kosovare auf der Vereinshomepage zitiert. Mit Sechzigs Nachwuchs steht Avdija an der Tabellenspitze der Bayernliga Süd, kassierte erst 15 Tore und spielte ganze neunmal zu Null.

Seine starken Leistungen in Deutschland waren auch Grund für seine erste Nominierung in Kosovos U21-Nationalmannschaft. Im November letzten Jahres spielte Avdija in zwei Testspielen gegen Nordmazedonien vor, kassierte dabei ein Gegentor. Ein erster Schritt in Richtung A-Nationalmannschaft.

Mit der Teilnahme an Fodas‘ Perspektivtraining folgte dieses Jahr gleich der nächste Schritt. Im Gespräch mit Foda hat Avdija bereits erste Ambitionen angemeldet: „Ich habe ihm gesagt, dass ich mich weiterentwickeln und möglichst im Profibereich spielen möchte, um ein Kandidat für die A-Nationalmannschaft zu werden“. Druck macht sich der 19-Jährige jedoch nicht, dem kosovarischen Verband sagt er: „Es war immer mein Ziel Nationalspieler zu werden, aber ich habe noch Zeit, bin noch jung“. Das Ziel liegt für ihn erstmal darauf, bestmöglich im Verein zu performen. Ganz zur Freude der Löwen-Fans, die auf einen neuen Nationalspieler in ihren Reihen hoffen dürfen. (Tobias Höllrich)