Allgemeines

Nächste tückische Aufgabe für Burgaltendorf, 06/07 im Aufwind

Bezirksliga, Gruppe 6: Der SV Burgaltendorf verlor schon am vergangenen Wochenende Platz zwei an die SpVgg Sterkrade 06/07, hat nun mit SuS Haarzopf einen weiteren Gegner aus der oberen Tabellenhälfte vor sich.

von Markus Becker · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Sterkrade 06/07 ist noch ungeschlagen im neuen Jahr.
Sterkrade 06/07 ist noch ungeschlagen im neuen Jahr. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Nur eine kleine Schwächephase kann die Ausgangslage im Aufstiegskampf drastisch verändern. So verlor der SV Burgaltendorf unlängst den Aufstiegsrelegationsplatz an die SpVgg Sterkrade 06/07, bei einem weiteren Patzer droht auch Rot-Weiss Essen II vorbeizuziehen. Burgaltendorf misst sich nun mit SuS Haarzopf, das sich auch noch zarte Chancen auf einen der beiden Spitzenränge machen darf. Die Zweitvertretung von RWE gastiert unterdessen bei der Spvgg Sterkrade-Nord.

Im Fernduell um Platz eins fängt der frühe Vogel den Wurm. Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt muss bereits um 11 Uhr gegen Dostlukspor Bottrop ran, um 12.15 Uhr gastiert Sterkrade 06/07 bei den Sportfreunden Niederwenigern II. Die Schützlingen von Lars Mühlbauer sind exzellent ins neue Jahr gestartet und stellten mit dem 4:0-Sieg gegen die SF Königshardt auch einmal mehr ihre Offensivpower unter Beweis.

Im Tabellenkeller steht der FC Blau-Gelb Überruhr zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Etwa Zählbares gegen TuSEM Essen könnte zumindest noch einmal neue Hoffnung verbreiten.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: Zur Tabelle

Morgen, 19:30 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
19:30

So., 01.03.2026, 11:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
11:00

So., 01.03.2026, 13:30 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
13:30

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
15:30

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
15:30live

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
15:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
15:00

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:30

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
15:15live

So geht es weiter

22. Spieltag
06.03.26 VfB Frohnhausen - FC Blau-Gelb Überruhr
08.03.26 Sportfreunde Niederwenigern II - Sportfreunde Königshardt
08.03.26 SV Burgaltendorf - DJK Arminia Lirich 1920
08.03.26 Fatihspor Essen 2001 - Spvgg Sterkrade-Nord
08.03.26 Vogelheimer SV - SuS Haarzopf
08.03.26 Heisinger SV - Rot-Weiss Essen II
08.03.26 DJK Arminia Klosterhardt - Fortuna Bottrop
08.03.26 SpVgg Sterkrade 06/07 - Dostlukspor Bottrop
08.03.26 TuSEM Essen 1926 - SpVgg Steele

