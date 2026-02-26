Nächste tückische Aufgabe für Burgaltendorf, 06/07 im Aufwind

Sterkrade 06/07 ist noch ungeschlagen im neuen Jahr. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Nur eine kleine Schwächephase kann die Ausgangslage im Aufstiegskampf drastisch verändern. So verlor der SV Burgaltendorf unlängst den Aufstiegsrelegationsplatz an die SpVgg Sterkrade 06/07, bei einem weiteren Patzer droht auch Rot-Weiss Essen II vorbeizuziehen. Burgaltendorf misst sich nun mit SuS Haarzopf, das sich auch noch zarte Chancen auf einen der beiden Spitzenränge machen darf. Die Zweitvertretung von RWE gastiert unterdessen bei der Spvgg Sterkrade-Nord.

Im Fernduell um Platz eins fängt der frühe Vogel den Wurm. Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt muss bereits um 11 Uhr gegen Dostlukspor Bottrop ran, um 12.15 Uhr gastiert Sterkrade 06/07 bei den Sportfreunden Niederwenigern II. Die Schützlingen von Lars Mühlbauer sind exzellent ins neue Jahr gestartet und stellten mit dem 4:0-Sieg gegen die SF Königshardt auch einmal mehr ihre Offensivpower unter Beweis.

Im Tabellenkeller steht der FC Blau-Gelb Überruhr zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Etwa Zählbares gegen TuSEM Essen könnte zumindest noch einmal neue Hoffnung verbreiten.