Der TSV Buchbach um Coach Marc Unterberger musste sich gegen den FV Illertissen geschlagen geben. – Foto: Michael Buchholz

„Wir sind maßlos enttäuscht über das Ergebnis und vor allem auch über die Art und Weise, wie es zustande kam“, sagte Unterberger ziemlich angefressen, zumal seine Mannschaft die Partie in der ersten halben Stunde gut im Griff hatte und auch einige Halbchancen für sich verbuchen konnte. Illertissens Trainer Holger Bachthaler bekannte: „Wenn man in Buchbach 3:0 gewinnt, dann gibt es nicht viel auszusetzen, aber wir haben natürlich auch die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“

Gölz-Doppelpack leitet Niederlage des TSV Buchbach ein

Den Führungstreffer erzielten die Gäste mit dem Halbzeitpfiff, als sich Marco Hingerl im Brüderduell gegen Buchbachs Kevin am langen Pfosten davonstahl und eine Flanke von Marco Gölz direkt in die Maschen schieben konnte (45.) „Wir haben letzte Woche nach dem 1:4 in Aubstadt darüber gesprochen, dass man ungünstige Momente erlebt und es glückliche Situationen für den Gegner gibt, aber wenn uns das sieben Tage später nach dem selben Muster wieder passiert, muss man sich schon fragen, ob es Zufall ist oder ob wir alles dafür tun, um ein Spiel zu gewinnen“, kritisierte Unterberger, der seine Mannschaft in der Pause auf einen möglichst schnellen Ausgleich eingeschworen hatte: „Wir wollten gut rauskommen, kassieren aber dann schnell das 0:2.“ Wieder war es Gölz, der in der 53. Minute eine tolle Flanke in den Strafraum schlug. Der Kopfballtreffer durch Daniel Gerstmayer in den Winkel war noch sehenswerter – allerdings durfte der FVI-Angreifer praktisch ohne Gegenwehr gegen die Laufrichtung von Keeper Ludwig Zech einköpfen.

Buchbach hatte nach einer Ecke einen Lattentreffer durch Samed Bahar, dessen Kopfball von der Unterkante auf die Torlinie sprang (63.). Sekunden später schoss der FVI-Keeper Tobias Stoßberger an, doch der Ball trudelte am Tor vorbei. In der 69. Minute machte Gerstmayer nach einem Missverständnis in der Buchbacher Defensive den Deckel drauf.