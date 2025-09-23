Nächste Campus-Panne – UEFA kassiert Leihe von FC-Bayern-Juwel Gibson Adu (17) ein

Adu sollte in Altach durchstarten. – Foto: IMAGO/Harry Langer/DeFodi Imag

Gibson Adu, letzte Saison bei der SpVgg Unterhaching, hätte in Altach durchstarten sollen. Der Deal ist geplatzt. Das wirft Fragen beim FC Bayern auf.

München – Das hätten sich alle Beteiligten wohl anders vorgestellt: Am 8. September vermeldete der FC Bayern, dass Nachwuchsspieler Gibson Nana Adu an den SCR Altach verliehen wird. „Die Vorbereitung für die aktuelle Spielzeit absolvierte er bei den Amateuren, ehe er von einer Verletzung ausgebremst wurde. Nun wagt der Außenstürmer den Sprung in die erste österreichische Liga zum SCR Altach. Beim aktuellen Tabellenfünften aus Voralberg will er die nächsten Entwicklungsschritte absolvieren“, hieß es in der Meldung auf der Bayern-Homepage. Die UEFA akzeptiert den Wechsel von Gibson Adu vom FC Bayern zum SCR Altach nicht

Darüber hinaus kündigte Markus Weinzierl in seiner Funktion als Sportlicher Leiter am Campus an, dass der Club den Weg von Gibson sehr eng begleiten werde. Der Spieler selbst freute sich auf die neue Herausforderung: „Ich habe mir zum Ziel gesetzt, möglichst schnell meine ersten Spiele in der Bundesliga zu absolvieren. Die Rahmenbedingungen hier sind ideal für meine Entwicklung und ich bin überzeugt, dass es für mich der richtige Schritt ist. Ich möchte mich schnell ins Team integrieren, hart arbeiten und meinen Beitrag leisten, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können.“ Doch gerade einmal zwei Wochen nach seiner Ankunft ist das Kapitel Altach für den 17-Jährigen vorzeitig beendet, weil die Leihe von der UEFA einkassiert wurde. Der europäische Fußball-Verband akzeptiert den Wechsel nicht. Der Grund: Auf internationaler Ebene ist Altach nur als Club der Kategorie 4 geführt und darum dürfen die Vorarlberger keine minderjährigen Spieler verpflichten.