Nachwuchs-Keeper verdient sich Profi-Vertrag

Der MSV Duisburg hat sein Torwart-Team vergrößert und nun vier Keeper unter Vertrag. Für gute Leistungen wurde U19-Schnapper Laurenz Jennissen mit seinem ersten Profi-Vertrag belohnt. Er hat sich in dieser Saison nach einer langwierigen Verletzung zurückgekämpft und den Kasten in der DFB-Nachwuchsliga gehütet.
Im Sommer 2022 wechselte Jennissen von der SpVg Schonnebeck an die Westender Straße und damit ins Nachwuchsleistungszentrum der Zebras. In der B-Junioren-Niederrheinliga verzeichnete er 21 Einsätze, auch in der U17-Bundesliga kam er in 21 Begegnungen zum Einsatz. Die vergangene Spielzeit verpasste der 18-Jährige verletzungsbedingt, in der laufenden Saison spielte er neunmal für den Spielverein und erzielte im Auswärtsspiel beim Mainz 05 ein spektakuläres Tor aus 60 Metern. Zweimal wurde er in die FuPa-Elf-der-Woche gewählt. "Nach seiner langen Verletzung hat Laurenz zu seiner Form zurück gefunden, ist auch körperlich stabil und hat es verdient, sich bei uns zu beweisen", kommentiert MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch die Vertragsunterzeichnung in den Vereinsmedien.
Der Nachwuchs-Schnapper wird zukünftig mit der Rückennummer 21 für die Meidericher auflaufen. "Wir wollen weiter konsequent unseren Weg gehen, Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern und freuen uns, dass Laurenz sich entschieden hat, seine ersten Profi-Schritte bei unserem Spielverein zu machen. Dass wir ihm diese Chance bei uns geben, ist auch ein Zeichen, dass harte Arbeit und Fleiß, sich auch nach Rückschlägen wieder heran zu kämpfen, sich lohnen - und auch belohnt werden“, erklärt der Sportliche Leiter Chris Schmoldt.
Der Keeper selbst sagt: "Vom ersten Tag an habe ich mich hier in Meiderich wohlgefühlt und eine echte Wertschätzung gespürt. Ich bin wirklich dankbar, beim MSV meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu dürfen und das Vertrauen, für die Zebras zu spielen. Ich hoffe, dass ich in Zukunft mit meinen Leistungen dieses Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen kann." MSV-Torwart-Trainer Sven Beuckert freut sich, "dass wieder ein Junge aus unserem NLZ den Sprung schafft. Laurenz hat in seinem schweren Jahr mit der Verletzung und ohne Einsatz intensiv an sich gearbeitet und in der ersten Halbserie dieser Saison in der U19, aber auch bei seinen Trainings-Einheiten bei uns überzeugt.“
