Laurenz Jennissen unterschreibt seinen ersten Profi-Vertrag. – Foto: MSV Duisburg

Nachwuchs-Keeper verdient sich Profi-Vertrag Der MSV Duisburg hat seinen U19-Keeper Laurenz Jennissen mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Verlinkte Inhalte 3. Liga MSV Duisburg Laurenz Jennissen

Der MSV Duisburg hat sein Torwart-Team vergrößert und nun vier Keeper unter Vertrag. Für gute Leistungen wurde U19-Schnapper Laurenz Jennissen mit seinem ersten Profi-Vertrag belohnt. Er hat sich in dieser Saison nach einer langwierigen Verletzung zurückgekämpft und den Kasten in der DFB-Nachwuchsliga gehütet.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Im Sommer 2022 wechselte Jennissen von der SpVg Schonnebeck an die Westender Straße und damit ins Nachwuchsleistungszentrum der Zebras. In der B-Junioren-Niederrheinliga verzeichnete er 21 Einsätze, auch in der U17-Bundesliga kam er in 21 Begegnungen zum Einsatz. Die vergangene Spielzeit verpasste der 18-Jährige verletzungsbedingt, in der laufenden Saison spielte er neunmal für den Spielverein und erzielte im Auswärtsspiel beim Mainz 05 ein spektakuläres Tor aus 60 Metern. Zweimal wurde er in die FuPa-Elf-der-Woche gewählt. "Nach seiner langen Verletzung hat Laurenz zu seiner Form zurück gefunden, ist auch körperlich stabil und hat es verdient, sich bei uns zu beweisen", kommentiert MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch die Vertragsunterzeichnung in den Vereinsmedien.

>>> Das ist Laurenz Jennissen Der Nachwuchs-Schnapper wird zukünftig mit der Rückennummer 21 für die Meidericher auflaufen. "Wir wollen weiter konsequent unseren Weg gehen, Talente aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern und freuen uns, dass Laurenz sich entschieden hat, seine ersten Profi-Schritte bei unserem Spielverein zu machen. Dass wir ihm diese Chance bei uns geben, ist auch ein Zeichen, dass harte Arbeit und Fleiß, sich auch nach Rückschlägen wieder heran zu kämpfen, sich lohnen - und auch belohnt werden“, erklärt der Sportliche Leiter Chris Schmoldt.