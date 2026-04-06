Nachholspiele in A-Klasse: Normannia holt wichtigen Dreier Normannia Pfiffligheim hat beim 6:0-Sieg gegen Ligaschlusslicht Ataspor Worms drei wichtige Punkte im Abstiegskampf der A-Klasse Alzey-Worms gesammelt +++ Ein Spieler trifft dreifach. von Perry Eichhorn · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Wichtiger Erfolg für Pfiffligheim am Osterwochenende. – Foto: Michael Wolff (Archiv)

Alzey-Worms. Über Ostern fanden drei Nachholspiele in der A-Klasse Alzey-Worms statt. Dabei gab es besonders im Abstiegskampf richtungsweisende Partien. Am besten sah es dabei für Normannia Pfiffligheim aus, die nach dem 6:0-Sieg über Ataspor Worms das untere Tabellenquintett nach Punkten anführt. Ataspor Worms kann sich, mit bisher nur drei Punkten, wohl schon auf die B-Klasse einstellen und für den SV Leiselheim sieht es mit elf Punkten auch nicht rosig aus. Das Trio um Normannia Pfiffligheim, SV Gimbsheim II und SG RWO Alzey/Lonsheim kämpft nun darum, dem dritten Abstiegsplatz zu entgehen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Allgemeiner und Wormser Zeitung. Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr SV Leiselheim Leiselheim SG Weinheim / Heimersheim SG Weinheim 0 3 Abpfiff Für den SV Leiselheim wird es langsam eng. „Wir waren über 90 Minuten chancenlos. Die Gäste waren die klar bessere Mannschaft“, analysierte Leiselheims Bernd Braun, der den SVL in der nächsten Saison als Trainer übernimmt. Simon Keim (28.) und David Salfeld (45.) trafen vor der Pause und Michael Szymkov (70.) danach für die SG. „Weinheim/Heimersheim hat verdient gewonnen. Das war von uns zu wenig um zu gewinnen“, kritisierte Braun.

Pfiffligheims Michael Kley sprach von einem sehr fairen Spiel. „Das Ergebnis spricht für sich. Trotzdem war es kein gutes Spiel von uns.“ Per direkt verwandeltem Freistoß eröffnete Steve Weinmann den Torreigen (20.). Dreimal Daniel Möbius (60., 72., 90.), Jomard Dalleki (80.) und Nicolo Agosta (88.) machten das halbe Dutzend Tore für Pfiffligheim voll. „Wir haben uns schwergetan gegen diesen tief stehenden Gegner“, relativierte Kley das klare Ergebnis.