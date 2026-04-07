Nachholspiel in Wermelskirchen: Bittere Aussichten für den Verlierer

Kann die Bayzit-Elf das Kellerduell für sich entscheiden? – Foto: wilhelm gundlach

Ein Nachholspiel mit Brisanz in der Bezirksliga, Gruppe 2: Der SV Wermelskirchen empfängt den SSV Germania Wuppertal. Beide Mannschaften trennt nur ein Zähler und dem Verlierer droht das weitere Abrutschen in den Tabellenkeller. Auf den Relegationsplatz hat die Germania einen Punkt Vorsprung, während die Gastgeber immerhin einen zwei-Punkte-Abstand halten.

Wermelskirchen hängt im Formtief fest

Für den SV Wermelskirchen lief es zuletzt überhaupt nicht gut. Die Mannschaft von Nico Postic ist nicht nur seit vier Spielen ohne Punktgewinn, auch sind die Gegner, gegen die sie verloren haben, Mannschaften, die es eigentlich zu schlagen gilt, wenn die Klasse gehalten werden soll. Darunter Niederlage gegen Tabellenschlusslicht DV Solingen II oder die Vorletzte SG Hackenberg. Entsprechend ist der SVW im Sechs-Punkte-Spiel gegen die Germania im absoluten Zugzwang.

Aus den Wuppertalern wird man in den vergangenen Wochen allerdings nicht wirklich schlauer. Mal gewinnen sie 5:0 gegen einen zu dem Zeitpunkt enorm formstarken TuSpo Richrath, auf der anderen Seite lassen sich das Team von Ünsal Bayzit im Kellerduell mit dem SSV Berghausen in der Nachspielzeit die Butter vom Brot schmieren. Mit dem SSV Wuppertal kommt ein echtes Überraschungspaket ins Dönges-Eifgen-Stadion.