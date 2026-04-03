 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Nach zehn Siegen in Folge: Die Serie des Spitzenreiters ist gerissen

Verbandsliga +++ Der Blick auf die Begegnungen im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · 03.04.2026, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ulf Schubert

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Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Am Osterwochenende wird in der Verbandsliga an drei Tagen gespielt: Am Gründonnerstag, am Karsamstag und am Ostermontag geht es in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse um Punkte. Die ersten vier Partien des 21. Spieltags wurden bereits absolviert.

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Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
2
2
Abpfiff

Ganz spät durfte der SV Fortuna Magdeburg am Donnerstagabend noch jubeln. In der sechsten Minute der Nachspielzeit bescherte Charlie Schüler im Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau noch das 2:2-Unentschieden. Olavio Gomes und Niklas Neuhaus brachten die Gäste zweimal in Front, doch Maximilian Gerwien und Schüler glichen jeweils aus. Durch das Remis verpassten es beide Teams, den Rückstand zur Spitze (signifikant) zu verkürzen.

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
2
2
Abpfiff

Nach dem ersten Sieg seit Mai vergangenen Jahres konnte die SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag immerhin mit einem Zähler nachlegen. Nach der Führung der Hausherren durch Queba Sonco, dem Gäste-Doppelschlag durch Kenneth Hebekerl und Bennet Ebel sowie dem späten Elfmeter durch Max Kuras stand am Ende ein 2:2-Remis gegen den Haldensleber SC.

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
2
1
+Video

Nach beeindruckenden zehn Siegen in Folge ist die Serie des SSC Weißenfels gerissen. Zu Gast beim BSV Halle.Ammendorf unterlag der Verbandsliga-Spitzenreiter mit 1:2. Die erste Ammendorfer Führung durch Laurenz Hoffmann konnten die Weißenfelser noch mit einem Strafstoß durch Andriy Zozulya kontern. Auf Hoffmanns sehenswerten Freistoß zum zweiten BSV-Treffer fand der Tabellenführer dann jedoch keine Antwort mehr. So setzte es die erste Weißenfelser Niederlage seit Ende Oktober - und der BSV Halle-Ammendorf eroberte Rang zwei. Allerdings weiterhin acht Punkte hinter dem Saalesportclub, der noch dazu zwei Partien weniger absolviert hat.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
3
2
Abpfiff

Trotz zweimaligen Rückstands hat der FSV Barleben seinen starken Lauf im neuen Jahr gegen den SV Blau-Weiß Dölau fortgesetzt. Marcel Hauer erzielte den Siegtreffer erst in der 89. Minute. Zuvor hatten Palle Jespersen und Ole von der Gönne jeweils die Dölauer Führungstreffer durch Marius Prinzler und Henrik Hensen ausgeglichen.

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Sa., 04.04.2026, 13:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
4
1
Abpfiff

Vom Kellerkind zu einem der formstärksten Teams: Der SV Westerhausen hat nach dem Jahreswechsel bereits elf Punkte für das Ziel Klassenerhalt gesammelt. Auffällig dabei: Die drei Siege gab es jeweils daheim. Gelingt nun auch auswärts ein Dreier? Die Reise führt am Sonnabend zum SV Dessau 05, von dem man sich im Hinspiel mit einem 2:2-Remis getrennt hatte.

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
0
3
Abpfiff

Nach dem Highlight im Landespokal-Halbfinale gegen den Halleschen FC kehrt der SV Eintracht Emseloh in den Alltag der Verbandsliga zurück. Mit dem Heimspiel gegen den SC Bernburg wartet eine wichtige Aufgabe auf den Aufsteiger. Beide Teams trennt im unteren Tabellendrittel nur ein Punkt. Für die Emseloher ist es der erste Teil von zwei Aufgaben zu Ostern.

Sa., 04.04.2026, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
3
1
Abpfiff

Auch der VfB Merseburg ist doppelt im Einsatz. Bevor die Reise am Montag nach Emseloh geht, empfängt die Elf von Miran Özkan am Sonnabend den VfB Sangerhausen. Die Rosenstädter kassierten jüngst eine deftige 0:6-Pleite gegen Halle-Ammendorf, die Merseburger verloren drei der vier Partien im neuen Jahr.

Sa., 04.04.2026, 15:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
2
0
Abpfiff

Im Hinspiel hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen dem SSV Havelwinkel Warnau erst in der Nachspielzeit einen Punkt entrissen. Am Sonnabend kommt es zum Wiedersehen. In diesem bräuchten die Warnauer mehr denn je Zählbares. Der Abstand zum vermeintlich rettenden Ufer beträgt bereits sieben Punkte - und der letzte Sieg liegt bis November zurück.

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
14:00live

Zum Nachholer des zwölften Spieltags empfängt der SV Eintracht Emseloh am Ostermontag den VfB Merseburg. Es wird das erste Aufeinandertreffen beider Clubs in der Verbandsliga. Dann stellt sich auch die Frage: Wer steckt die ersten 90 Minuten des Doppeleinsatzes besser weg?