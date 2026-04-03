Nach zehn Siegen in Folge: Die Serie des Spitzenreiters ist gerissen

– Foto: Ulf Schubert

Am Osterwochenende wird in der Verbandsliga an drei Tagen gespielt: Am Gründonnerstag, am Karsamstag und am Ostermontag geht es in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse um Punkte. Die ersten vier Partien des 21. Spieltags wurden bereits absolviert.

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Ganz spät durfte der SV Fortuna Magdeburg am Donnerstagabend noch jubeln. In der sechsten Minute der Nachspielzeit bescherte Charlie Schüler im Heimspiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau noch das 2:2-Unentschieden. Olavio Gomes und Niklas Neuhaus brachten die Gäste zweimal in Front, doch Maximilian Gerwien und Schüler glichen jeweils aus. Durch das Remis verpassten es beide Teams, den Rückstand zur Spitze (signifikant) zu verkürzen.

Nach dem ersten Sieg seit Mai vergangenen Jahres konnte die SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag immerhin mit einem Zähler nachlegen. Nach der Führung der Hausherren durch Queba Sonco, dem Gäste-Doppelschlag durch Kenneth Hebekerl und Bennet Ebel sowie dem späten Elfmeter durch Max Kuras stand am Ende ein 2:2-Remis gegen den Haldensleber SC.

Nach beeindruckenden zehn Siegen in Folge ist die Serie des SSC Weißenfels gerissen. Zu Gast beim BSV Halle.Ammendorf unterlag der Verbandsliga-Spitzenreiter mit 1:2. Die erste Ammendorfer Führung durch Laurenz Hoffmann konnten die Weißenfelser noch mit einem Strafstoß durch Andriy Zozulya kontern. Auf Hoffmanns sehenswerten Freistoß zum zweiten BSV-Treffer fand der Tabellenführer dann jedoch keine Antwort mehr. So setzte es die erste Weißenfelser Niederlage seit Ende Oktober - und der BSV Halle-Ammendorf eroberte Rang zwei. Allerdings weiterhin acht Punkte hinter dem Saalesportclub, der noch dazu zwei Partien weniger absolviert hat.

Trotz zweimaligen Rückstands hat der FSV Barleben seinen starken Lauf im neuen Jahr gegen den SV Blau-Weiß Dölau fortgesetzt. Marcel Hauer erzielte den Siegtreffer erst in der 89. Minute. Zuvor hatten Palle Jespersen und Ole von der Gönne jeweils die Dölauer Führungstreffer durch Marius Prinzler und Henrik Hensen ausgeglichen. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Vom Kellerkind zu einem der formstärksten Teams: Der SV Westerhausen hat nach dem Jahreswechsel bereits elf Punkte für das Ziel Klassenerhalt gesammelt. Auffällig dabei: Die drei Siege gab es jeweils daheim. Gelingt nun auch auswärts ein Dreier? Die Reise führt am Sonnabend zum SV Dessau 05, von dem man sich im Hinspiel mit einem 2:2-Remis getrennt hatte.

Nach dem Highlight im Landespokal-Halbfinale gegen den Halleschen FC kehrt der SV Eintracht Emseloh in den Alltag der Verbandsliga zurück. Mit dem Heimspiel gegen den SC Bernburg wartet eine wichtige Aufgabe auf den Aufsteiger. Beide Teams trennt im unteren Tabellendrittel nur ein Punkt. Für die Emseloher ist es der erste Teil von zwei Aufgaben zu Ostern.

Auch der VfB Merseburg ist doppelt im Einsatz. Bevor die Reise am Montag nach Emseloh geht, empfängt die Elf von Miran Özkan am Sonnabend den VfB Sangerhausen. Die Rosenstädter kassierten jüngst eine deftige 0:6-Pleite gegen Halle-Ammendorf, die Merseburger verloren drei der vier Partien im neuen Jahr.

Im Hinspiel hat der 1. FC Bitterfeld-Wolfen dem SSV Havelwinkel Warnau erst in der Nachspielzeit einen Punkt entrissen. Am Sonnabend kommt es zum Wiedersehen. In diesem bräuchten die Warnauer mehr denn je Zählbares. Der Abstand zum vermeintlich rettenden Ufer beträgt bereits sieben Punkte - und der letzte Sieg liegt bis November zurück.

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh VfB Merseburg VfB Merseburg 14:00 live PUSH