Pokalspiel vor 2000 Zuschauern: "Das Erlebnis, das wir wollten" dachbleche24-Landespokal +++ Der SV Eintracht Emseloh blickt zufrieden auf das Halbfinale gegen den Halleschen FC von Kevin Gehring · Gestern, 21:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: MGM Digital

Sportlich hatten sich die Verbandsliga-Fußballer des SV Eintracht Emseloh wenig Hoffnungen auf eine Sensation gemacht. "Das ist der Tabellenzweite der Regionalliga", betonte Christian Schlolaut die Klasse des Halleschen FC. Diesem standen die Freizeitkicker aus Mansfeld-Südharz am Sonnabend im Halbfinale des dachbleche24-Landespokals vor einer großen Kulisse gegenüber. "An den Tag wird jeder noch lange denken", betonte Schlolaut.

Extra für das Halbfinale war die Eintracht umgezogen. Die Austragung der Partie hätte die strukturellen Möglichkeiten im 500-Einwohner-Ort Emseloh bei weitem überstiegen - nicht aber die in der Lutherstadt Eisleben. "Man sieht, dass der MSV Eisleben in der Lage ist, auch solche großen Spiele über die Bühne zu bringen", adelte Schlolaut die eingesprungenen Gastgeber am MZ-Mikrofon und richtete "vielen Dank" an den MSV: "Das war eine super Zusammenarbeit. Man kennt sich, man schätzt sich." Der Rahmen für ein besonderes Highlightspiel war also geboten. 2150 Besucher - mehr als viermal so viele wie in Emseloh wohnen - sorgten für eine tolle Kulisse beim Halbfinale. Noch viele Zuschauer mehr verfolgten die Partie im exklusiven Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Es sei "das Erlebnis, das wir wollten" gewesen, freute sich Schlolaut. Auch wenn sich das Team von ihm und seinem Trainerkollegen Steffen Heyer am Ende mit 0:5 geschlagen geben musste. "Wir haben das von vornherein realistisch eingeschätzt", bekräftige Schlolaut und attestierte: "Wir können den Platz erhoben Hauptes verlassen."