Nach über fünf Jahren: Yves Lohwasser verlässt SV Annerod KLA Gießen: +++ Trainer verlässt A-Liga-Dritten auf eigenen Wunsch / Nachfolger bereits gefunden +++

„Wir sind unglaublich froh, dass wir die Zusammenarbeit, gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten rund um Corona, auch die letzten Jahre immer vertrauensvoll und respektvoll gestalten konnten. Mittlerweile im dritten Anlauf auf den Aufstieg in die Kreisoberliga, sind wir in den letzten Wochen in vielen Gesprächen zu dem Schluss gekommen, dass wir dem leise formulierten Wunsch von Yves Lohwasser, zum Winter getrennte Wege zu gehen, entsprechen werden“, heißt es in einer Pressemeldung des Stellvertretenden Abteilungsleiter Fußball des SV Annerod, Florian Spies.

Darüber hinaus teilt der Verein mit: „Yves war und ist ein top Trainer und guter Typ, mit dem wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich daran gearbeitet haben, die Mannschaft und das Umfeld in Annerod zu entwickeln, der selbst aber auch einige lehrreiche Jahre beim SVA hatte. Er trägt großen Anteil daran, dass wir dort stehen, wo wir stehen und dass wir auch in diesem Jahr die Möglichkeit haben, um den Aufstieg zu spielen.“