Nach Sperrung – Stadt Ratingen räumt Kommunikationspanne ein

Da gab es zu den bestehenden Verletzten Jimmy Can Atila, Ali Hassan Hammoud, Eleftherios Vasileiadis und Henry Page, der sich im Bezirksliga-Einsatz für die U23 am Sonntag eine Zerrung zuzog, keine weiteren Ausfälle. In Kleve wird allerdings zudem Clinton Asare aussetzen müssen, der gegen Schonnebeck seine fünfte Gelbe Karte der Saison sah. Mitreisen wird in jedem Fall Slone Matondo: Der Linksverteidiger war zum letzten Spiel zu spät gekommen und deswegen aus disziplinarischen Gründen nicht eingesetzt worden. „Er muss noch seinen Obolus in die Mannschaftskasse zahlen und hat am Sonntag auch in der U23 gespielt. Am Samstag hatte er mich noch angerufen und seine Verspätung erklärt mit seiner beruflichen Belastung. Daher ist da für mich ein Haken dran und für die Mannschaft auch“, sagt Apfeld.

Der Trainer des Spitzenreiters weiß vor dem Duell mit dem Vorletzten, der die jüngsten fünf Liga-Spiele verloren hat: „Tabellarisch gesehen ist das für uns ein Muss-Spiel. Aber jede Serie geht auch einmal zu Ende, und Kleve muss auch etwas machen, um da unten rauszukommen und den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu groß werden zu lassen. Es wird alles daransetzen, um eine realistische Chance zu haben, über den Strich zu kommen.“ Deswegen mahnt Apfeld: „Nur auf die Tabelle zu schauen und zu denken, dass das schon irgendwie läuft, wird für uns nicht funktionieren. Dafür gibt es zu viele Überraschungen. Wir sollten gewarnt sein, unsere Dinge nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.“

Dafür hat der Chefcoach in dieser Trainingswoche auch noch einmal die „richtige Reihenfolge“ bei seinen Spielern angesprochen: „Es fängt mit den Grundtugenden an, einer hohen Motivation, einer gewissen Anspannung. Dann wird man auch technisch besser, wenn man unter Spannung steht, und wenn man individuell besser ist, wird es auch mannschaftstaktisch besser“, weiß Apfeld. Dass es zuletzt dreimal in Folge frühe Gegentore gab, hat er registriert und hofft, eine Schraube gefunden zu haben, an der er justieren kann, damit sein Team von Anfang an fokussiert ist. Gestaunt hat es diese Woche schon genug.

