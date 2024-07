Nach Sieg gegen Diefflen nun gegen Victoria Rosport

Am morgigen Samstag, den 13. Juli tritt der FC 08 Homburg in einem Testspiel gegen den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport an. Anstoß ist um 14 Uhr in enige Tage nach dem 4:0-Testspielsieg gegen den Oberligisten FV Dieffamstag bereits das nächste Vorbereitungsspiel auf den FCH. Um 14 Uhr trifft man im Rahmen des Sportfestes der SG Erbach in Erbach auf den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport.

Personell müssen die Homburger morgen auf Mart Ristl und Daniels Ontuzans (beide muskuläre Probleme) sowie auf Lukas Hoffmann (Sprunggelenksverletzung) verzichten