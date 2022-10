Nach Schock-Verletzung: Entwarnung bei Kevin Kraus vom FV Ravensburg! Die Bilder sahen brutaler aus, als es eigentlich war: Kevin Kraus geht es den Umständen entsprechend gut!

Es war der Schock des Spieltags, der in der Oberliga Baden-Württemberg den Fußball für einen Moment völlig irrelevant erschienen ließ: Nachdem der Torhüter Kevin Kraus vom FV Ravensburg in einem Luftzweikampf so unvorteilhaft auf dem Boden aufkam, dass er sogar vom Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden musste, gibt der Verein nun die Entwarnung.

Auf jeden Fall waren dies keine schöne Szenen für die über 200 Zuschauer, die im Waldseestadion diesen Unfall mitverfolgen mussten. Nach einem kurzen Krankenhaus-Aufenthalt gibt es aber nun eine Diagnose, die weniger schlimm ausfällt, als befürchtet: Kraus hat, wie uns die Ravensburger auf Anfrage bestätigten, ein Schleudertrauma und eine Gehirnerschütterung. Er wird wohl in den nächsten Wochen ausfallen und danach wieder zur Verfügung stehen.

Diese Worte postete der 32 Jahre alte Torhüter auf Instagram und gab damit eine Entwarnung. Im Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende gegen den SV Oberachern war er laut Verein „im Luftkampf schlecht gefallen und hat sich verletzt, sodass er von einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste“. Darüber hinaus setzte eine kurze Bewusstlosigkeit ein.

Wie uns der Klub bestätigte, ist Kraus auf dem Weg der Besserung und ist sogar schon aus dem Krankenhaus entlassen. Nun meldet sich der Torwart via Instagram zu Wort und bedankt sich für den Support! „Mir geht es den Umständen entsprechend gut und es ist nicht so schlimm wie es ausgesehen hat.“ – Ein Satz auf den nicht nur die Fans des FV Ravensburg sehnlich gewartet haben.

Nach diesem sehr erschreckenden Vorfall wurde das Spiel im Übrigen nicht abgebrochen, da der Schiedsrichter den Mannschaften diese schwere Entscheidung überließ. „Oberachern wollte zunächst nicht, wir wollten aber für Kevin weiterspielen und weiterkämpfen“, wie der Sportliche Leiter Fabian Hummel der „Schwäbischen“ mitteilte. Oberachern hat nach besagtem Unfall via Instagram dem verletzten Torhüter eine gute Genesung gewünscht.

Trotz diesem negativen Erlebnis gab es für die Ravensburger am vergangenen Wochenende dennoch gute Nachrichten: Der 19 Jahre alte Angreifer Nils Larisch feierte in seinem Startelfdebüt auch sein Tor-Debüt: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang ihm das zwischenzeitliche 2:1. Besonders beim FV freut man sich sicher über die Tatsache, dass das Talent aus der eigenen FV-Jugend stammt.

Darüber hinaus feierte Andre Port sein Oberliga-Debüt als Torhüter in der ersten Mannschaft. „Andre wurde am Samstag für den verletzt ausgewechselten Kevin Kraus ins kalte Wasser geworfen und durfte nach 4 Jahren FV-Ausbildung sein Debüt feiern“, wie der Verein über die sozialen Netzwerke kommunizierte. Weiter schrieb der Verein: „Aktuell steht er regelmäßig in der Landesliga für unsere U23 auf dem Feld, die schon ein Sprungbrett für viele Spieler der 1. Mannschaft war“