Nach Rücktritt in Herne: Ex-Profi Piossek wechselt in die Bezirksliga

Marcus Piossek sagt: "Die Gespräche mit Tim Eibold verliefen sehr gut. Das Projekt mit dem Verein hat mich absolut überzeugt und ich möchte dazu beitragen, die gesteckten Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Mannschaft."

Der in Lippstadt geborene Piossek wurde beim SV Lippstadt 08 und Borussia Dortmund ausgebildet. Über die U23 des BVB kam der Deutsch-Pole im deutschen Profifußball an und sammelte in seiner Laufbahn 299 Einsätze in der 3. Liga. Für den 1. FC Kaiserslautern stand er neunmal in der 2. Bundesliga auf dem Platz. Weitere Stationen in Piosseks Profikarriere waren RW Ahlen, Karlsruher SC, VfL Osnabrück, Preußen Münster, SC Paderborn 07, SF Lotte und SV Meppen.