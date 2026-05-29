Nach Regionalliga-Abstieg: Zwölf Spieler verlassen die SSVg Velbert

Einer miserablem Hinserie geschuldet, musste sich die SSVg Velbert nach einem einjährigen Aufenthalt von der Regionalliga West verabschieden. Jetzt hat der Verein bekannt gegeben, dass er darüber hinaus noch von zwölf Spieler Abschied nehmen muss.
Wie brutal die wohl beste Regionalliga Deutschlands sein kann, hat die SSVg Velbert am eigenen Leib erfahren müssen – und das vor allem wegen einer verkorksten Hinrunde. Denn in dieser holten die Bergischen gerade einmal mickrige acht Zähler einfahren kann und standen mit ganzen neun Punkten Rückstand unter dem Strich auf dem letzten Tabellenplatz. In der Rückserie leitete die SSVg gerade zu Beginn eine echte Kehrtwende ein: Die Velberter sammelten neun Punkte aus den ersten fünf Spielen.
Ein Abstieg geht oft mit einem großen Umbruch in der Kaderstruktur einher. Und mit genau vor dieser Herausforderung steht die sportliche Leitung der SSVg Velbert nun. Am 27. Mai hat der Verein bekannt gegeben, dass zwölf Spieler in der kommenden Oberliga-Saison nicht mehr Teil des Teams sein werden.
Dazu zählen auch absolute Stammkräfte und Säulen der Mannschaft wie Kapitän Felix Herzenbruch, Keeper Kevin Jackmuth oder Philip Buczkowski. Außerdem verlassen den Verein: Jonathan Freitag, Baran Seker, Arlind Mimini, Max Wiese, David Glavas, Manuel Schiebener, Nicolas Westerhoff und Cellou Diallo.
Auf der vereinseigenen Homepage meldet sich der Vorstand zu Wort:
„Jeder einzelne Spieler hat seinen Teil zur Entwicklung unserer Mannschaft beigetragen. Für den Einsatz im Trikot der SSVg und die gemeinsame Zeit möchten wir uns herzlich bedanken. Wir wünschen allen Spielern für ihre sportliche und private Zukunft nur das Beste.“
Untätig ist die SSVg in punkto Kaderplanung aber definitiv nicht gewesen. Mit Ego Varol (U19 Rot-Weiß Oberhausen), Jorin Turbon (U19 SG Unterrath), Romeo Kovarszki (U19 Wuppertaler SV), Noah Bouassaria (U19 Ratingen 04/19), Julio Torrens (SC St. Tönis) und Tom Behle (U19 ETB SW Essen), stehen bereits sechs Zugänge fest.
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