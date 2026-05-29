Nach Regionalliga-Abstieg: Zwölf Spieler verlassen die SSVg Velbert

Kaderumbruch bei der SSVg Velbert – Foto: SSVg Velbert 02

Einer miserablem Hinserie geschuldet, musste sich die SSVg Velbert nach einem einjährigen Aufenthalt von der Regionalliga West verabschieden. Jetzt hat der Verein bekannt gegeben, dass er darüber hinaus noch von zwölf Spieler Abschied nehmen muss.

Kaderumbruch ist im vollen Gang

Wie brutal die wohl beste Regionalliga Deutschlands sein kann, hat die SSVg Velbert am eigenen Leib erfahren müssen – und das vor allem wegen einer verkorksten Hinrunde. Denn in dieser holten die Bergischen gerade einmal mickrige acht Zähler einfahren kann und standen mit ganzen neun Punkten Rückstand unter dem Strich auf dem letzten Tabellenplatz. In der Rückserie leitete die SSVg gerade zu Beginn eine echte Kehrtwende ein: Die Velberter sammelten neun Punkte aus den ersten fünf Spielen.

Ein Abstieg geht oft mit einem großen Umbruch in der Kaderstruktur einher. Und mit genau vor dieser Herausforderung steht die sportliche Leitung der SSVg Velbert nun. Am 27. Mai hat der Verein bekannt gegeben, dass zwölf Spieler in der kommenden Oberliga-Saison nicht mehr Teil des Teams sein werden.