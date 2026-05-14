Nach Rech-Entlassung: Ist der TSV Landsberg überhaupt bereit für die Regionalliga? Umbruch steht bevor von Michel Guddat · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Wie geht es beim TSV Landsberg weiter? – Foto: Robert Geisler/FuPa

Der TSV Landsberg schafft den historischen Regionalliga-Aufstieg. Doch von Euphorie und Vorfreude ist schon längst keine Spur mehr. Ein Kommentar.

Eigentlich sollte dieser Sommer einer der schönsten in der Geschichte des TSV Landsberg werden. Erstmals überhaupt steigt der Verein vom Lech in die Regionalliga Bayern auf. Und hat dazu noch die Chance, dem TSV 1860 II auf den letzten Metern die Meisterschaft abzuluchsen. Man möchte meinen, der Verein strotzt nur so vor Euphorie, Vorfreude oder Selbstvertrauen. Doch davon ist bereits wenige Tage nach dem historischen Erfolg keine Spur mehr zu sehen. TSV Landsberg schafft historischen Aufstieg – und trennt sich von Erfolgstrainer Rech Christoph Rech ist weg. Jener Mann, der das Team in einer unruhigen Phase übernahm und sie schließlich als erster Trainer überhaupt in die Regionalliga führte – 18 Pflichtspiele ohne Niederlage seit Oktober 2025. Allein, er darf dieses Abenteuer nicht miterleben.

Eine einvernehmliche Trennung, schöngeredet mit dem Hinweis auf „unterschiedliche Vorstellungen.“ Der eigentliche Grund klingt ernüchternder: Die A-Lizenz, die für die Regionalliga obligatorisch ist, hätte Rech neben dem laufenden Trainerbetrieb erwerben müssen – zeitlich und finanziell zu aufwendig für den Verein. Ein Mann, der in Eigenregie zum Aufstiegstrainer wurde, wird nun durch bürokratische und finanzielle Hürden ausgebremst. Das ist nicht nur bitter für Rech persönlich – es kann auch als ein schlechtes Zeugnis für einen Verein gesehen werden, der offenbar nicht bereit oder in der Lage ist, in seinen eigenen Erfolg zu investieren. Rech ist ein Selfmademan. Einer, der aus der Not geboren in seiner ersten Trainerstation mächtig geliefert hat. Und nun für seinen Erfolg bestraft wird. Das hinterlässt einen faden Beigeschmack.