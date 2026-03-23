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Aufreger der Woche
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Nach Prügelei auf dem Feld: FC Aksu Mainz zieht Konsequenzen
Die 0:4-Niederlage bei Basara/Moguntia 1896 II ist nicht der größte Aufreger für den Ex-Bezirksligisten
von Michael Heinze · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Keine andere Wahl: Schiedsrichter Ralf Lind musste zwei Akteure von Aksu Mainz des Feldes verweisen, weil sie untereinander handgreiflich wurden. – Foto: Michael Wolff
Mainz. Diese Szene erschreckte am Sonntag viele Zuschauer auf der Sportanlage an der Albert-Schweitzer-Straße: Im Verfolgerduell der A-Klasse Mainz-Bingen zwischen Basara/Moguntia 1896 II und dem FC Aksu (4:0) gerieten nach dem zweiten Basara-Treffer zwei Aksu-Kicker handfest aneinander. Eine Prügelei im eigenen Team – und das in aller Öffentlichkeit während eines Punktspiels.