 2026-03-13T07:45:35.464Z

Aufreger der Woche

Nach Prügelei auf dem Feld: FC Aksu Mainz zieht Konsequenzen

Die 0:4-Niederlage bei Basara/Moguntia 1896 II ist nicht der größte Aufreger für den Ex-Bezirksligisten

von Michael Heinze · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Keine andere Wahl: Schiedsrichter Ralf Lind musste zwei Akteure von Aksu Mainz des Feldes verweisen, weil sie untereinander handgreiflich wurden.
Keine andere Wahl: Schiedsrichter Ralf Lind musste zwei Akteure von Aksu Mainz des Feldes verweisen, weil sie untereinander handgreiflich wurden. – Foto: Michael Wolff

Verlinkte Inhalte

A-Klasse Mainz-Bingen
Aksu D. MZ.
SG Basara/Moguntia Mainz II

Mainz. Diese Szene erschreckte am Sonntag viele Zuschauer auf der Sportanlage an der Albert-Schweitzer-Straße: Im Verfolgerduell der A-Klasse Mainz-Bingen zwischen Basara/Moguntia 1896 II und dem FC Aksu (4:0) gerieten nach dem zweiten Basara-Treffer zwei Aksu-Kicker handfest aneinander. Eine Prügelei im eigenen Team – und das in aller Öffentlichkeit während eines Punktspiels.

Was Aksu-Trainer José Ferreira dazu sagt – und wie es jetzt weitergehen soll, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.