Nach nur fünf Monaten: Trainer Patrick Fritsch hört bei Laubenheim auf

Luis Lüdtke (in Weiß) und Co. werden bei Alemannia Laubenheim zukünftig nicht mehr von Patrick Fritsch trainiert. – Foto: Stefan Sämmer - Archiv

Laubenheim. Nach fünf Monaten im Amt ist Patrick Fritsch schon wieder als Trainer der abstiegsgefährdeten A-Klassen-Fußballer des FSV Alemannia Laubenheim ausgeschieden.

„Patrick hat uns aus privaten Gründen mitgeteilt, dass er es nicht mehr schafft, die Alemannia zu unterstützen“, berichtet Teammanager Steffen Binger auf Anfrage der Allgemeinen Zeitung. Die Entscheidung des früheren Oberliga- und Verbandsliga-Linksverteidigers sei „sehr überraschend“ gekommen.

Wer interimsweise die Nachfolge übernimmt, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.