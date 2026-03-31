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Nach nur fünf Monaten: Trainer Patrick Fritsch hört bei Laubenheim auf
Überraschung an der Seitenlinie in Laubenheim +++ Die Suche nach einem Nachfolger läuft, eine Interimslösung ist schon gefunden
von Michael Heinze · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Luis Lüdtke (in Weiß) und Co. werden bei Alemannia Laubenheim zukünftig nicht mehr von Patrick Fritsch trainiert. – Foto: Stefan Sämmer - Archiv
Laubenheim. Nach fünf Monaten im Amt ist Patrick Fritsch schon wieder als Trainer der abstiegsgefährdeten A-Klassen-Fußballer des FSV Alemannia Laubenheim ausgeschieden.
„Patrick hat uns aus privaten Gründen mitgeteilt, dass er es nicht mehr schafft, die Alemannia zu unterstützen“, berichtet Teammanager Steffen Binger auf Anfrage der Allgemeinen Zeitung. Die Entscheidung des früheren Oberliga- und Verbandsliga-Linksverteidigers sei „sehr überraschend“ gekommen.