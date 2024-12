Nach nur einer Saison: Sebastian Amendt verlässt TuS Haltern wieder

Sebastian Amendt verlässt den TuS Haltern am See nach einer Saison schon wieder.

In der Landesliga Staffel 4 kämpft Ex-Regionalligist TuS Haltern am See nach Ende der Hinserie dagegen, von der Westfalenliga in die Bezirksliga durchgereicht zu werden. Nun ist sicher, egal ob Landes- oder Bezirksliga, die künftige Saison wird der Seestadtclub ohne Trainer Sebastian Amendt bestreiten.

Denn der 41-Jährige wird den Verein nach nur einer Saison aus familiären Gründen wieder verlassen und sich Heimatverein SV Blau-Weiß Dingden aus der Landesliga Niederrhein anschließen. "Natürlich respektieren wir die Entscheidung", sagt Fußballabteilungsleiter Daniel Haxter in den eigenen sozialen Medien. "In den vergangenen Jahren haben wir gemeinsam viel erreicht, sowohl sportlich als auch abseits des Platzes hat Sebastian, insbesondere in der Seestadtschmiede, für wichtige Weichenstellungen gesorgt und ist damit maßgeblich am Erfolg unserer Junioren beteiligt. Umso schmerzhafter ist es, diesen erfolgreichen Weg nicht gemeinsam fortsetzen zu können, wenngleich seine Beweggründe nachvollziehbar sind."

Sebastian Amendt trainierte von April 2023 bis April 2024 Oberligist FC Kray, mit dem er in die Landesliga abstieg. Zuvor trainierte er bis 2022 bereits die zweite Mannschaft des TuS Haltern, damals ebenfalls in der Landesliga, und war als Leiter der Jugendabteilung, der sogenannten "Seestadtschmiede" tätig. Nach dem Abstieg aus der Westfalenliga im vergangenen Sommer trat Amendt in Haltern das Erbe von Alexander Zerche an, der widerum nach dem damaligen Rücktritt von Lukas Große-Puppendahl und seinem Trainerteam nur für 15 Ligaspiele an der Seitenlinie stand.