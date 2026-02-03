Nach nur einer halben Saison: Williams-Emmanuel verlässt BSC

Clinton Williams-Emmanuel (in rot) bricht seine Zelte beim Bonner SC ab. – Foto: Boris Hempel

Der Bonner SC und Clinton Williams-Emmanuel haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig beendet. Wie der Regionalligaaufsteiger mitteilte, wurde der bestehende Vertrag mit dem 24-jährigen Angreifer einvernehmlich aufgelöst. Ausschlaggebend waren die krankheitsbedingt geringen Einsatzzeiten in der Hinrunde.

Emmanuel war im Sommer mit großen Hoffnungen zu den Rheinlöwen gewechselt. Der 1,96 Meter große Offensivspieler hatte sich in der Saison 2024/25 beim FC Pesch eindrucksvoll in Szene gesetzt. Mit 16 Treffern in 21 Spielen war er nicht nur bester Torschütze seines Teams, sondern zählte ligaweit zu den Top fünf der Mittelrheinliga-Torjäger. Diese Quote machte den Bonner SC auf ihn aufmerksam und führte zum Wechsel in die Regionalliga.

In Bonn konnte der gebürtige Bochumer diese Erwartungen jedoch nicht erfüllen. In der laufenden Saison kam er lediglich auf fünf Kurzeinsätze in der Liga, insgesamt standen nur 56 Spielminuten in der 4. Liga zu Buche. Auch gesundheitliche Rückschläge verhinderten, dass der Angreifer nachhaltig Fuß fassen und sich für größere Aufgaben empfehlen konnte. So trennen sich die Wege bereits nach einer halben Saison wieder.