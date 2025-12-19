Nach nur einem halben Jahr: Zorbau verabschiedet Angreifer

Mit der Verpflichtung von Branden Stelmak hatte der SV Blau-Weiß Zorbau im Sommer für Aufsehen gesorgt. Immerhin sind die Qualitäten des US-Amerikaners, der für die BSG Chemie Leipzig und den FC Eilenburg schon in der Regionalliga auflief und für den SV Dessau 05 in der Verbandsliga sehr erfolgreich auf Torejagd ging, in Sachsen-Anhalt hinlänglich bekannt. Nach nur einem halben Jahr in Zorbau trennen sich nun aber wieder die Wege.

"Wir verabschieden uns von Branden Stelmak. Im Sommer erst zu uns gestoßen, heißt es wieder Abschied zu nehmen. Wir bedanken uns für den Einsatz und wünschen Branden alles Gute für die Zukunft", schrieben die Zorbauer zum Abschied des Angreifers auf ihrem Instagram-Kanal. Beim Oberliga-Absteiger kam der 36-Jährige zumeist nur von der Bank. In zwölf Verbandsliga-Einsätzen für die Blau-Weißen gelang ihm ein Treffer. Zum Spielerprofil:

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen.