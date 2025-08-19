Transfercoup für den SV Blau-Weiß Zorbau: Absteiger rüstet weiter auf

Mit einem Heimspiel gegen den VfB Sangerhausen startet der SV Blau-Weiß Zorbau am Sonnabend in die neue Saison. In der Woche vor dem Verbandsliga-Auftakt lässt der Oberliga-Absteiger noch einmal mit einem Transfercoup aufhorchen.

Branden Stelmak geht künftig für die Zorbauer auf Torejagd. Im Sommer hatte sich der frühere Regionalliga-Angreifer des FC Eilenburg vom SV Dessau 05 verabschiedet - dem Vernehmen nach, um in seine US-amerikanische Heimat zurückzukehren. "Es war ursprünglich sein Plan, in die USA zu gehen. Er hat sich dann aber entschieden, doch noch ein Jahr in Deutschland dranzuhängen", erzählt Zorbaus Sportlicher Leiter Ioannis Karageorgos. Zum Spielerprofil:

Mit Stelmak sicherte sich der Oberliga-Absteiger einen nachgewiesenen Unterschiedsspieler. "Er ist schon ein älterer Spieler, bringt aber unglaublich viel Erfahrung mit und kann mit seiner Leistung sowie mit seinem Charakter vorangehen", so Karageorgos. Für die Dessauer erzielte der US-Boy allein in den vergangenen drei Jahren 54 Verbandsliga-Treffer. "Wir kennen seine Qualität und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat, obwohl auch andere Mannschaften an ihm dran waren", so Karageorgos.

Ebenfalls für den Offensivbereich sicherten sich die Zorbauer die Dienste von Olávio Gomes (zuletzt SV Braunsbedra). Der 29-Jährige lief für den SSC Weißenfels und den VfB Merseburg bereits in der Verbandsliga auf. "Er ist ein technisch sehr guter Außenbahnspieler, der schon im ersten Training bei uns sein Potenzial gezeigt hat", erklärt Karageorgos. Selbes gilt für Bacari Malú, der zuletzt für den SV Rot-Weiß Weißenfels auflief. "Bacari ist ein sehr robuster Spieler, der seine Sache in der Defensive, egal ob in der Innen- oder Außenverteidigung, richtig gut macht", so Karageorgos. Zu den Spielerprofilen:

>> Olávio Gomes

>> Bacari Malú

Ebenfalls neu bei den Blau-Weißen sind Felix Beer und Anass Hatim. Der 19-jährige Beer kam wie Torhüter Erik Heinrich von den A-Junioren des 1. FC Lokomotive Leipzig in den Burgenlandkreis. "Felix ist hochtalentiert, hat sehr viel Potenzial und in seinen jungen Jahren als Innenverteidiger schon eine sehr große Ruhe am Ball", lobt Karageorgos. Dagegen besticht der 31-jährige Hatim - zuletzt bei Tapfer Leipzig in der Sachsenliga und bei Marokko Herne in der Bezirksliga - mit seinem kompromisslosen Spielstil. "Hatim spielt als Außenverteidiger sehr kampfbetont und versteht auf dem Platz kein Pardon", unterstreicht Karageorgos. Zu den Spielerprofilen:

>> Felix Beer

>> Anass Hatim

Mit dem aktuellen Stand der Kaderplanung zeigt sich der Sportliche Leiter jedenfalls zufrieden. "Wir werden eine gute Mannschaft beisammenhaben", ist sich Karageorgos sicher. Abgeschlossen allerdings sind die Planungen noch nicht. "Wir haben ja noch einige Tage Zeit, bis die Wechselperiode endet. Da wird vielleicht noch etwas passieren", kündigt Karageorgos an.

