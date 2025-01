Nach Mehr-Abgang in die Oberliga: Eilslebener SV klärt Trainerfrage

Nach dem Abgang von Florian Mehr musste der Eilslebener SV wie schon im vergangenen Winter an der Seitenlinie aktiv werden. Der 34-jährige, bisherige Coach schloss sich dem FC Einheit Wernigerode an . Der Oberligist hatte dem Landesklasse-Vertreter bei der Vorstellung gedankt, dass dieser "keine Steine in den Weg" gelegt hatte. Nun ist die Nachfolge beim ESV geklärt.

Wie der Tabellenzweite der Landesklasse 3 bekanntgab, wird Fabian Dilge künftig die Geschicke in Eilsleben lenken. Im Rahmen der Trainingseinheit am Dienstagabend wurde der 35-Jährige vorgestellt. Bisher war der Name Dilge in der Börde stark mit der SG Germania Wulferstedt verbunden. Mehr als 13 Jahre war der Defensivspieler bei den Germanen aktiv - zuerst als Spieler, ab 2021 als Coach und seit dem vergangenen Sommer bis zuletzt noch als Co-Trainer von Marco Wagner. Zum FuPa-Profil:

>> Fabian Dilge