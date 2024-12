Nach langer Verletzung einen Hattrick in drei Minuten geschnürt

Kushov ließ sich in der Pause auswechseln. Sie machte nach langer Verletzung erst ihr sechstes Saisonspiel und wird wieder an die Mannschaft herangeführt.

„Ich finde langsam wieder zum Fußball, das Ballgefühl kommt zurück“, beschreibt sie die letzten Wochen. Zwei Jahre hat die 21-Jährige bis zu dieser Saison nicht mehr gespielt.

Ein Kreuzbandriss setzte sie, die schon mit fünf Jahren beim TSV mit dem Kicken begann und die auch während ihrer Verletzung immer nah an der Mannschaft blieb, außer Gefecht. Die Operation wurde immer wieder verschoben, am Ende nochmals um drei Monate wegen ihrer Corona-Infektion. „Diese Phase war nicht so schön, aber nach der OP lief dann alles reibungslos“, so Kushov.

Kushov studiert BWL mit den Schwerpunkten Steuer und Wirtschaftsprüfung. Während der jetzigen Winterpause hält sie sich fit und es sind mit der Mannschaft noch gemeinsame Aktionen geplant.

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz? Der Landesliga-Aufstieg.

Was war Ihr schlimmstes Erlebnis auf dem Fußballplatz? Mein Kreuzbandriss.

Wer ist Ihr Vorbild? Meine Oma, sie ist unser größter Fan und ist immer für die Familie da. Es gibt auch viele Personen aus unterschiedlichen Bereichen, die mich beeinflussen. Zum Beispiel liegen mir Frauenrechte am Herzen.