Nach langer Spielunterbrechung: Paderborn besiegelt Velbert-Abstieg Regionalliga West: Der 33. Spieltag startete gleich mit zwei klaren Siegern. Im ersten Duell setzte sich der FC Gütersloh deutlich mit 6:0 gegen den VfL Bochum II durch und kletterte somit auf den fünften Rang. Zudem gewann die Zweitvertretung des SC Paderborn nach einer langen und kuriosen Unterbrechung mit 3:1 bei der SSVg Velbert - Folglich steht der sportliche Abstieg der Velberter fest. Das wohl auch kleiner werdende Hintertürchen Fortuna Düsseldorf bleibt jedoch bestehen. von Markus Becker · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Der sportliche Abstieg der SSVg Velbert ist sicher. – Foto: Jochen Classen

In der Regionalliga West deklassierte der FC Gütersloh den VfL Bochum II mit einem deutlichen 6:0-Erfolg und eroberte somit zunächst den fünften Platz in der Tabelle - der Unparteiische agierte dabei im Hintergrund. Anders war es allerdings beim Duell zwischen der SSVg Velbert und dem SC Paderborn II, in der es eine 30-minütige Unterbrechung aufgrund eines Zusammenstoßes zwischen dem Schiedsrichter und einem Spieler gab. Nach der langen Pause konnte es weiter gehen - schlussendlich siegte der SC mit 3:1 und sorgte folglich für den Abstieg der SSVg.

Von Beginn an machte der SC Paderborn klar, dass sie spielangebend sein wollen - die Chancen konnten jedoch nicht genutzt werden. Nach 20 Minuten rasselte dann der Unparteiische mit einem Spieler zusammen und musste gleich verarztet werden. Beide Mannschaften verschwanden in den Kabinen und es war ungewiss ob das Spiel fortgeführt werden kann.

Ungefähr 30 Minuten später kamen die Spieler wieder auf den Platz und es konnte weiter gehen. Trotz der langen Unterbrechung kamen beide Teams gut in Fahrt. Kurz vor der Halbzeit markierte dann Medin Kojic die Führung der Gäste (45.). Der SC hatte zudem den besseren Start in Abschnitt zwei mit dem Treffer zum 2:0 von Julius Bugenhagen (52.). Beide Mannschaften vergaben in der Folgezeit Großchancen, ehe Arne Zajaczek die 3:0-Entscheidung erzielte (78.). In der letzten Minute sorgte Robin Hilger per Kopf für Ergebniskosmetik (90.). Durch die 1:3-Pleite steht der Abstieg Velberts fest. SSVg Velbert – SC Paderborn 07 II 1:3

SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Kilian-Joel Wagenaar, Timo Mehlich (88. Pascal Kubina), Ismail Remmo (46. Arlind Mimini), Beyhan Ametov (79. David Glavas), Benjamin Hemcke (67. Max Wiese), Calvin Marion Mockschan, Philip Buczkowski, Artur Golubytskij, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel

SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Anton Bäuerle, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic (84. Lucas Kiewitt), Arne Zajaczek, Marlon Becker, Bennit Bröger (15. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels - Co-Trainer: Janik Brosch

Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven)

Tore: 0:1 Medin Kojic (45.+32), 0:2 Julius Bugenhagen (52.), 0:3 Arne Zajaczek (78.), 1:3 Robin Hilger (90.)