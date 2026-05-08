Nach langer Spielunterbrechung: Paderborn besiegelt Velbert-Abstieg

In der Regionalliga West deklassierte der FC Gütersloh den VfL Bochum II mit einem deutlichen 6:0-Erfolg und eroberte somit zunächst den fünften Platz in der Tabelle - der Unparteiische agierte dabei im Hintergrund. Anders war es allerdings beim Duell zwischen der SSVg Velbert und dem SC Paderborn II, in der es eine 30-minütige Unterbrechung aufgrund eines Zusammenstoßes zwischen dem Schiedsrichter und einem Spieler gab. Nach der langen Pause konnte es weiter gehen - schlussendlich siegte der SC mit 3:1 und sorgte folglich für den Abstieg der SSVg.
Von Beginn an machte der SC Paderborn klar, dass sie spielangebend sein wollen - die Chancen konnten jedoch nicht genutzt werden. Nach 20 Minuten rasselte dann der Unparteiische mit einem Spieler zusammen und musste gleich verarztet werden. Beide Mannschaften verschwanden in den Kabinen und es war ungewiss ob das Spiel fortgeführt werden kann.
Ungefähr 30 Minuten später kamen die Spieler wieder auf den Platz und es konnte weiter gehen. Trotz der langen Unterbrechung kamen beide Teams gut in Fahrt. Kurz vor der Halbzeit markierte dann Medin Kojic die Führung der Gäste (45.). Der SC hatte zudem den besseren Start in Abschnitt zwei mit dem Treffer zum 2:0 von Julius Bugenhagen (52.). Beide Mannschaften vergaben in der Folgezeit Großchancen, ehe Arne Zajaczek die 3:0-Entscheidung erzielte (78.). In der letzten Minute sorgte Robin Hilger per Kopf für Ergebniskosmetik (90.). Durch die 1:3-Pleite steht der Abstieg Velberts fest.
SSVg Velbert – SC Paderborn 07 II 1:3
SSVg Velbert: Kevin Jackmuth, Felix Herzenbruch, Kilian-Joel Wagenaar, Timo Mehlich (88. Pascal Kubina), Ismail Remmo (46. Arlind Mimini), Beyhan Ametov (79. David Glavas), Benjamin Hemcke (67. Max Wiese), Calvin Marion Mockschan, Philip Buczkowski, Artur Golubytskij, Robin Hilger - Trainer: Bogdan Komorowski - Co-Trainer: Niklas Bonnekessel
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Anton Bäuerle, Tim Böhmer, Luis Flörke, Kevin Krumme, Julius Bugenhagen, Medin Kojic (84. Lucas Kiewitt), Arne Zajaczek, Marlon Becker, Bennit Bröger (15. Fedir Babak), Georg Ermolaev - Trainer: Thomas Bertels - Co-Trainer: Janik Brosch
Schiedsrichter: Lukas Koch (Hückelhoven)
Tore: 0:1 Medin Kojic (45.+32), 0:2 Julius Bugenhagen (52.), 0:3 Arne Zajaczek (78.), 1:3 Robin Hilger (90.)
Beim Duell zwischen dem FC Gütersloh und dem VfL Bochum II wurde es deutlich. Len Wilkesmann sorgte in der 33. Minute für die 1:0-Halbzeitführung der Gastgeber, die im zweiten Durchgang erst richtig loslegten. Niklas Frese (50.), Julius Langfeld (51.), Fynn Arkenberg (54.) und Kevin Hoffmeier sorgten innerhalb von acht Minuten für eine komfortable 5:0-Führung der Hausherren. Den 6:0-Schlusspunkt setzte Jan-Lukas Liehr (87.). Durch den deutlichen Dreier erklimmt der FC zunächst den fünften Platz.
FC Gütersloh – VfL Bochum II 6:0
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Leo Weichert (86. Justus Henke), Jannik Borgmann, David Winke, Fynn Arkenberg, Patrik Twardzik, Erik Lanfer (67. Sandro Reyes), Len Wilkesmann (67. Aleksandar Kandic), Kevin Hoffmeier (67. Jakob Korte), Julius Langfeld, Niklas Frese (67. Jan-Lukas Liehr) - Trainer: Julian Hesse - Co-Trainer: Andre Kording - Co-Trainer: Matthias Haeder
VfL Bochum II: Benjamin Bußmann, Luca Bernsdorf, Daniel Hülsenbusch, Nicolas Abdat, Jamil Najjar, Niklas Jahn, Vahidin Turudija, Henri Carlo Sanchez Fernandez, Aurel Wagbe, Jonathan Akaegbobi, Louis Köster - Trainer: Heiko Butscher - Co-Trainer: Frank Heinemann - Co-Trainer: Simon Schuchert
Tore: 1:0 Len Wilkesmann (33.), 2:0 Niklas Frese (50.), 3:0 Julius Langfeld (51.), 4:0 Fynn Arkenberg (54.), 5:0 Kevin Hoffmeier (58.), 6:0 Jan-Lukas Liehr (87.)
34. Spieltag
16.05.26 1. FC Köln II - FC Schalke 04 II
16.05.26 SC Wiedenbrück - Borussia Dortmund II
16.05.26 SC Paderborn 07 II - SV Rödinghausen
16.05.26 Sportfreunde Siegen - SSVg Velbert
16.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - SC Fortuna Köln
16.05.26 Wuppertaler SV - Bonner SC
16.05.26 VfL Bochum II - Fortuna Düsseldorf II
16.05.26 Borussia Mönchengladbach II - FC Gütersloh
16.05.26 1. FC Bocholt - RW Oberhausen
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