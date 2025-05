Nach Klassenerhalt: Schwaben Augsburg gibt die ersten Neuen bekannt

Sportdirektor Max Wuschek ist die Erleichterung anzumerken: "Es liegen sehr anstrengende Wochen hinter uns. Da war natürlich zum einen die sportliche Situation, in die wir uns selbst manövriert hatten, und zum anderen haben wir gespannt auf das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg gewartet. Das war alles nicht einfach. Umso schöner, dass wir nun den Klassenerhalt geschafft haben." Am kommenden Samstag steht noch die große Abschlussfeier auf dem Programm, dann geht`s für die Akteure erste einmal in einen mehrwöchigen Urlaub.

Für die kommende Spielzeit kann der TSV auch bereits die ersten Personalentscheidungen bekanntgeben. Neben Simon Achatz, den es zum Meister der Landesliga Südwest und Bayernliga-Rückkehrer FC Gundelfingen zieht und dessen Abgang schon länger bekannt war, wird auch Simon Gail die Schwabenritter verlassen. Der 27-Jährige schließt sich dem Bezirksligisten SV Mering an. Auch zwei Verstärkungen können die Augsburger kurz nach Saisonende präsentieren: Vom Lokalrivalen Türkspor Augsburg kommt der 21-jährige Innenverteidiger Odin Redier. "Odin ist ein sehr vielversprechender, talentierter junger Spieler, der aus der Region kommt und beim TSV Gersthofen in der Jugend gespielt hat. Er hat in den vergangenen beiden Jahren konstant gute Leistungen in der Bayernliga gebracht", meint Wuschek.



Der zweite Neuzugang ist in der Regionalliga Bayern wahrlich kein unbekanntes Gesicht: Felix Schwarzholz, ausgebildet im Nachwuchs des FC Augsburg, war bereits für die Profireserve des FCA, den FV Illertissen und Schweinfurt 05 in der höchsten Amateurklasse am Ball. Zuletzt stand der 25-Jährige in Diensten des FC Memmingen. "Auch Felix kommt aus der Region. Mit ihm stehen wir schon länger in Kontakt. Leider hatte er in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Wir hoffen, dass er richtig fit wird, dann kann er uns mit Sicherheit weiterhelfen", so Wuschek. In den kommenden Tagen nach der Abschlussfeier am Samstag soll es weitere Personalentscheidungen geben. "Im Großen und Ganzen wird sich aber an unserem Kader nicht viel ändern", verrät Wuschek abschließend.